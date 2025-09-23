Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlere yönelik harcamalarda “kamu zararına yol açıldığı” iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

GÖKÇEK OPERASYONDAN SAATLER ÖNCE O PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in operasyondan yaklaşık 8 saat önce, gece saat 12.35’te X hesabından paylaşım yaparak adeta operasyonu haber vermişti. Gökçek paylaşımında, “Ankara’da milyarlık vurgun patlıyor. Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye?” ifadelerini kullandı ve paylaşımı profilinde sabitledi.

YAVAŞ, GÖKÇEK'İ İŞARET ETMİŞTİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, operasyondan haberdar olan Gökçek’i işaret ederek, "Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından bunu duyurması bile olayın siyasi boyutunu gözler önüne sermektedir. Asıl kendisi soruşturulması gereken bu kişinin bu durumu haber vermesini de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

ANKARA SOKAKLARINA ASILAN PANKART

Gözler Melih Gökçek'e çevrilmişken Ankara sokaklarına dikkat çeken bir pankart asıldı. ABB yakınlarına asılan pankarttaki görselin Melih Gökçek'e benzerliği dikkat çekti.

Soruşturma ve gözaltı işlemleri devam ediyor.