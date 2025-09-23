Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların 'kamu zararına neden olduğu' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla, aralarında belediye görevlilerin de olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

"MELİH GÖKÇEK'E NEDEN TEK BİR SORUŞTURMA YOK?"

Yürütülen soruşturma ve gözaltılara ilişkin CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, SÖZCÜ TV yayınında soruşturmaya tepki gösterdi. Başarır, açıklamasında şunları kaydetti:

"2021-2024 yılı arasında belediye tüm açıklamaları ortaya koymuştur. Bugün hiçbir vatandaş kendi parasıyla konser dinleyemiyor. Biz bunu sağladığımız için bundan çok rahatsızlar. Ankara soruşturmalarının ayrı bir yeri var benim için. Melih Gökçek'in tüm yolsuzlukları ortaya konmuşken tek bir gözaltı yok. Eğer biraz utanmanız varsa Melih Gökçek'i bir dakika oturtmazsınız. Gece 12'den sonra herkese hakaret etmeye başlıyor Melih Gökçek. Ona soruşturma yok ama hesabı verilen 32 konsere var. Sanatçıların aldığı ücret belli ama soruşturma var. Toplum da kabullenmiyor bunları zaten. "