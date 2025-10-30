Donald Trump, Rusya ve Çin’i gerekçe göstererek nükleer silah testlerinin yeniden başlatılması talimatını verdi.

Trump, Truth Social hesabında “Diğer ülkelerin nükleer silahlarını test etmeleri nedeniyle, Savaş Bakanlığına nükleer silahlarımızı eşit temelde test etmeleri talimatını verdim. Bu süreç derhal başlayacak” dedi.

Paylaşım, Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmeden kısa süre önce geldi.

RUSYA FÜZELERİ ÇEKİNCE, ABD GERİ DURMADI

Amerika Birleşik Devletleri son nükleer testini 1992’de Nevada Çölü’nde gerçekleştirmişti. O tarihten bu yana yalnızca Kuzey Kore tam ölçekli nükleer denemeler yapmıştı.

Ancak Rusya ve Çin’in son dönemdeki faaliyetleri, Washington’da yeni bir nükleer gerilim dalgası yarattı. Rusya'nın denizaltı nükleer silah denemesi, Trump'ın dikkatinden kaçmadı.

Kremlin, geçtiğimiz hafta nükleer başlık taşıyabilen Burevestnik seyir füzesini ve Poseidon adlı nükleer torpidoyu başarıyla test ettiğini açıklamıştı.

Putin bu denemelerin ülkenin güvenliği için “gerekli” olduğunu söyledi. Trump ise bu açıklamayla birlikte nükleer denemelerin emrini verdi.

SİLAHLANMA YARIŞININ BAŞLAMA ATIŞI

Trump’ın açıklaması Washington’da tepki çekti. Nevada milletvekili Dina Titus, “Kesinlikle hayır. Bunu durdurmak için yasa tasarısı hazırlıyorum” dedi.

Uzmanlara göre ABD’nin yeniden nükleer testlere başlaması, küresel silahlanma yarışını hızlandıracak.

Trump daha önce de nükleer kapasiteyi artırma isteğini dile getirmişti. 2016’da attığı bir mesajda, “Dünya nükleer silahların tehlikesini anlayana kadar Amerika nükleer gücünü büyük ölçüde genişletmeli” demişti.