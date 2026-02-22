ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ardı arkası kesilmeyen karşılıklı tehdit açıklamaları, bölgedeki gerilimi zirveye taşıdı. Diplomasi masasındaki görüşmeler devam ederken, ABD'den gelen son hamle "savaş kapıda" sinyali olarak yorumlanıyor.

3 FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımda, savaş gemilerinin denizde ikmal görüntülerine yer verdi. "LİMANA UĞRAMADAN OPERASYON SÜRER" mesajıyla paylaşılan üç fotoğrafta, devasa savaş gemilerine yakıt ve malzeme aktarımı anları kaydedildi.

SAVAŞ GEMİLERİ AKIN AKIN GELDİ

"Bu ikmaller, ABD savaş gemilerinin limana uğramak zorunda kalmadan denizde operasyonlarını sürdürmelerini sağlar" ifadesiyle yapılan açıklama, uzmanlar tarafından Tahran'a gönderilmiş net bir gözdağı olarak değerlendiriliyor. ABD Donanması'nın sınırsız seyir ve müdahale kapasitesini sergileyen bu hamle, "savaş gemilerimiz hiç durmadan görev yapabilir" mesajını taşıyor.

Gerilimi daha da artıran bir gelişme ise USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki taarruz filosunun Hürmüz Denizi yakınlarına sevk edilmiş olması. Dünyanın en büyük uçak gemilerinden biri olan Ford'un konumu hala gizli tutulurken, bölgedeki ABD yığınakları her geçen gün güçleniyor.