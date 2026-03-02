Kuveyt'de bir F-15 savaş uçağı düşürüldü. İlk görüntülere göre uçak kuyruğuna yakın bir noktadan vuruldu. Defalarca havada takla atan jet uçağı ateşler içinde yere çakıldı.

F-15, genellikle bir pilot ve bir yardımcı pilotla uçurulan bir uçağın o anda iki pilotla mı bir pilotla mı uçtuğu bilinmiyor.

Uçağın İran tarafından vurulduğu kesin değil. F-15 tipi uçağın dost ateşi tarafından vurulmuş olabileceği iddia edildi. Kuveyt açıklamasında iddiayı yalanlamadı.

Son aktarılan bilgilere göre bu uçak, 3. gününe giren savaşta düşen ilk ABD/İsrail koalisyonu uçağı oldu. Kuveyt ordusu, birden fazla uçağın düştüğünü aktardı.

ABD İTİRAF ETTİ: '3 UÇAK DOST ATEŞİYLE DÜŞTÜ'

ABD'den gelen açıklamaya göre 3 F-15 uçağı dost ateşi sebebiyle düştü. ABD, 3 uçağının Kuveyt hava savunması tarafından düşürüldüğünü aktardı.

ABD CENTCOM komutanlığının X üzerinden yaptığı açıklamada "ABD saatiyle 11:03'de Epik Öfke Operasyonu'na destek için havalanan 3 F-15E Strike Eagle uçağı dost ateşi sebebiyle Kuveyt üzerinde düştü" denildi.

Açıklananın devamında "İran uçakları, balistik füzeler ve insansız hava araçlarının saldırılarının da dahil olduğu aktif çatışma sırasında, ABD Hava Kuvvetleri savaş uçakları Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldü" diye eklendi.

CENTCOM kaç pilotun kurtarıldığını da aktardı. Açıklamada "Altı pilotun tamamı güvenli bir şekilde fırlatıldı, kurtarıldı ve durumları stabil. Kuveyt bu olayı kabul etti ve Kuveyt savunma güçlerinin çabaları ve devam eden operasyonda verdikleri destek için minnettarız. Olayın nedeni soruşturuluyor. Ek bilgiler elde edilir edilmez yayınlanacaktır" denildi.

KUVEYT ORDUSU: BİRDEN FAZLA UÇAK DÜŞTÜ

Kuveyt Savunma Bakanlığı resmi sözcüsü düşen ABD uçağıyla ilgili açıklama yaptı.

Sözcü, açıklamasında "bu sabah bir dizi Amerikan savaş uçağının düştüğünü ve tüm mürettebatın hayatta olduğunu doğruladı. Yetkili makamların derhal arama ve kurtarma operasyonlarına başladığını, mürettebatı tahliye ederek sağlık durumlarını kontrol etmek ve gerekli tıbbi bakımı sağlamak için hastaneye nakletti" sözleriyle duyurdu.

Sözcü, "Mürettebatın durumunun stabil olduğunu" kaydetti. Ordu sözcüsü, "olayın koşulları ve alınan ortak teknik önlemler konusunda dost Amerikan güçleriyle doğrudan koordinasyon sağlandığını" da ekledi.

UÇAKLARI DÜŞEN PİLOTLARIN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Uçakları düşen başka pilotların da görüntüleri ortaya çıktı. Toplamda 6 pilotun uçağının düştüğü ortaya çıktı. İddiaya göre toplamda 3 ayrı uçak düştü.

F-15E uçaklarında bir pilot ve bir yardımcı pilot görev yapıyor. Düşen 3 uçaktan 6 pilot fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu.

Pilotların hastaneye sivil araçla götürüldüğü belirtildi. Bir pilotun parmakların koptuğu görüldü.

Düşen farklı uçakların görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı. Kaydedilen uçakların Kuveyt üzerinde düştüğü belirtildi.

PİLOT HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

En az bir pilot, son anda fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan çıktı. Yerel kaynaklara göre pilot uçaktan kaçmayı başardıktan sonra paraşütle yakın bir noktaya indi, burada Kuveytli yetkililer tarafından karşılandı.

Pilot, uçaktan indikten sonra bir süre şok yaşadı. Elinde pilot tüfeğiyle bir süre bekledi. Kuveytli yetkililerin telkiniyle bir süre sonra sakinleştirildi.

Son görüntülere göre pilot, sivil bir aracın bagajında hastaneye bir noktaya götürüldü. Kuveyt açıklama yapmadı.