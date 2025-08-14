Suriye yönetimi ile PKK’nın uzantısı SDG arasındaki ‘entegrasyon planı’ çöktü. Geçen mart ayında Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile terörist Mazlum Abdi arasında imzalanan 8 maddelik mutabakat rafa kalktı. SDG, Suriye ordusuna dahil olmayı reddedince Paris’teki müzakereler de iptal edildi. Bölgede rejim güçleriyle SDG arasında çatışmalar arttı. Ankara görüşmelerin devamı için araya girince Suriye’nin kuzeyinde ABD’den beklenmeye bir hamle geldi.

İNGİLİZLER DE BULUNUYOR

Şara’nın yönetime gelmesi sonrası ülkedeki asker sayısını azaltacağını duyuran Pemtagon, SDG’ye destek için harekete geçti. Suriye’de 3 ana üssü hâlâ varlığını koruyan ABD, Şam yönetimiyle SDG arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle buralara asker takviyesi yaptı. Birçok üste hareketlilik yaşandı. ABD ordusu, Kasrek askeri üssüne yoğun ekipman; ağır silah ve güç takviyesi yaptı. Kasrek üssünde ise İngiliz ve Fransız askerleri bulunuyor.

ABD’li komutan, sınır hattında ve üslerde sık sık denetimler yaptı.

KAPANAN ÜSLER AÇILDI

ABD ordusu geçtiğimiz aylarda boşalttığı muhtelif 14 konuşlanma noktasına da yeniden asker takviyesi yaptı. Türkiye’de en çok aranan teröristler listesinin 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorideki PKK’nın üst düzey elebaşlarından İlham Ahmed’in başkanlık ettiği SDG’ye bağlı bir heyet çatışmaların sona erdirilmesi için Şam’a gitti. Ahmed’in, martta imzalanan mutabakata bağlı kalınması için Şara yönetimiyle görüştüğü bildirildi.