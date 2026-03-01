Orta Doğu'da tırmanan gerilimde ABD ilk kayıplarını doğruladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, İran'a karşı düzenlenen askeri operasyonda ABD Silahlı Kuvvetlerinden üç asker yaşamını yitirdi, beş asker ise ağır yaralandı.

İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik yoğun saldırıları sürerken ABD kayıplarla ilgili ilk resmi açıklamasını yapmış oldu.

İRAN'IN FÜZE MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD ortaklığıyla İran'a karşı saldırı başlatmasının ardından, Tahran da misilleme saldırılarıyla yanıt verdi.

Tahran bu kapsamda Orta Doğu'daki tüm ABD varlıklarını hedef alarak Körfez ülkelerine de hava saldırıları gerçekleştirdi.

Şu ana kadar saldırıların hedefi olan yerler arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan yer aldı.