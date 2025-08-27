ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın sözleri infiale neden oldu. Beyrut’ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Barrack burada kürsüye çıkarken kendisine mikrofon uzatan ve soru sormak isteyen gazetecilere yönelik şöyle dedi:

'UYGAR OLUN HAYVANSI DEĞİL'

“Merhaba. Tamam, bir dakika. Farklı bir kurallar dizimiz olacak, değil mi? Lütfen bir an sessiz olun, size bir şey söylemek istiyorum. Bu toplantı hayvansı bir kaosa dönüşmeye başlarsa, çekip gideriz. Eğer olup biteni öğrenmek istiyorsanız, uygar davranın, nazik olun, hoşgörülü olun, çünkü bölgede yaşanan sorunun özü de bu.”

PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ

Lübnan basını, söz konusu hakaretin ardından gelen yoğun protesto eylemleri üzerine Barrack'ın, bugün Tire ve Khiam'daki planlanmış bazı temaslarını iptal ettiğini duyurdu.

İptal gerekçesi resmi olarak açıklanmazken, Khiam'da Hizbullah bayrağı taşıyan bazı eylemcilerin "ABD, Terör Yuvası" yazılı pankartlar taşıdığı ifade edildi.