Ukrayna, bu hafta Suudi Arabistan'da yapılacak ikili görüşmelerde ABD'yi askeri ve istihbarat desteğini yeniden başlatmaya ikna etmeye çalışacak.

Yetkililer Kiev’in, Washington’ı desteğini geri getirmeye teşvik etmek için uzun menzilli İHA ve füze saldırıları ile Karadeniz’deki çatışmalara kısmi bir ateşkes önerisi sunacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin başını çektiği Ukraynalı müzakereciler, ABD’nin desteğini kesmesinin ardından, geçen yıl ele geçirdiği Kursk bölgesindeki Rus topraklarını kaybeden Ukrayna ordusunun karşı karşıya olduğu zorlukların önüne geçmek amacıyla bugün Suudi Arabistan'a vardı.

Bir Ukraynalı yetkili, Kiev’in önceliğinin ABD ile ilişkilerini düzeltmek olduğunu belirtti. İki Avrupalı yetkili ise Ukrayna’nın ateşkes görüşmelerindeki ilerlemeyi, askeri ve istihbarat desteğinin yeniden başlaması için bir ön koşul olarak gördüğünü aktardı.

Ukrayna Parlamentosu’nun ulusal güvenlik komitesi üyesi Fedir Venislavskiy, Suudi Arabistan’daki görüşmelerin ana hedeflerinden birinin ABD’nin yardımını yeniden başlatmak konusunda anlaşmaya varmak olacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pazartesiden Çarşambaya kadar Cidde’de bulunacak. Bir yetkili, Rubio’nun ziyaretinin amacının Başkan Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme hedefini ilerletmek olduğunu belirtti.

ATEŞKESİN ÖN AYAĞI

Trump, Pazar günü Fox News’e verdiği röportajda ikili görüşmelere doğrudan değinmedi ancak Kiev ile yakında değerli madenler üzerine bir anlaşma imzalanacağından emin olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı, Ukrayna’ya yardımı askıya aldıktan sonra Moskova’yı yaptırımlarla tehdit etmesine rağmen Rusya’ya karşı yumuşak davrandığı eleştirilerini reddetti.

Trump, Rusya’ya karşı bugüne kadar en sert politikaları kendisinin uyguladığını vurguladı. Washington’dan gelen baskı, Kiev yönetimini stratejisini değiştirmeye zorladı.

Zelenski, Perşembe günü Brüksel’deki AB liderler zirvesinde ABD ile genel bir çerçeve anlaşması yapmak istediğini belirtti. Ukrayna lideri, bu anlaşmanın mineral kaynaklar ve güvenlik garantileri konusunda daha detaylı mutabakatların önünü açacağını ifade etti.

İlk aşamada hava saldırılarının, deniz operasyonlarının ve enerji altyapısını hedef alan saldırıların durdurulmasını içeren bir anlaşma taslağı gündeme getirildi.

Devamında esir takası ve Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların iadesi gibi güven artırıcı önlemler yer alıyor.

Cidde’deki müzakerelerin Salı günü başlaması planlanıyor. Ukrayna heyetine Zelenski’nin başdanışmanı Andriy Yermak liderlik edecek.

Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavlo Palisa da görüşmelere katılacak.

TRUMP DAHA FAZLASINI İSTİYOR

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel ve Kiev’in çok yakın bir iş birliği içinde olduğunu vurguladı. Avrupalı yetkililer, İngiltere ve Fransa’nın liderlik ettiği yaklaşık 20 ülkenin, ateşkes sonrasında Ukrayna’ya destek sağlayacak bir koalisyon kurmaya sıcak baktığını söyledi.

Ancak Trump, ABD’nin böyle bir güce destek verip vermeyeceği konusunda net bir taahhütte bulunmaktan kaçındı. ABD Başkanı, Zelenski’nin geçen hafta savaşın sona ermesinin uzak bir ihtimal olduğunu söylemesine sert tepki gösterdi.

Trump, bir anlaşmaya yanaşmayan kişilerin uzun süre görevde kalamayacağını söyledi. Ancak Ukrayna, ABD’nin olası bir ateşkesi denetleme sürecinde rol oynayabileceği konusunda umudunu koruyor.

Avrupalı yetkililer, Washington’ın ateşkesi doğrulamak için uydularını veya sinyal istihbaratını kullanmasının gündeme gelebileceğini belirtti.

NBC News, Pazar günü ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, sadece mineral anlaşmasının Trump’ı Ukrayna’ya desteği sürdürmeye ikna etmeye yetmeyeceğini bildirdi.

Trump’ın, Zelenski’nin barış görüşmelerine yönelik tutumunu değiştirmesini, hatta Ukrayna’nın bazı topraklarını Rusya’ya bırakmasını içeren tavizler vermesini talep ettiği öne sürüldü.

Ayrıca Ukrayna’da seçimlerin yapılmasını veya Zelenski’nin görevden çekilmesini istediği iddia edildi. Zelenski, Cumartesi günü X platformunda yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın savaşın ilk anından itibaren barış istediğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise kalıcı bir çözüm olmadan herhangi bir ateşkesin kabul edilemez olduğunu söyledi.