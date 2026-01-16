ABD uçakları Çarşamba günü İran semalarında havalandığında, dünya Donald Trump'ın emriyle ABD saldırısının başlayacağından neredeyse emindi.

Ancak Trump'ın defalarca olacağını ima ettiği, herkes tarafından kesin görülen saldırı aniden rafa kaldırıldı.

Nitekim İsrail basınına göre İran'a olacak saldırı kaçınılmaz ve "gelecek günlerde" kesinlikle gerçekleşecek.

Bunu iddiayı destekleyen en önemli gelişme ise, dev uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un İran'a doğru yol alması oldu. Geminin bölgeye ulaşımın en az bir hafta süreceği tahmin ediliyor

ABD basını, Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinde de helikopterlerden uçaklara çeşitli askeri unsurların İran'ın etrafına yığıldığını duyurdu. İran'a karşı yapılacak 'kaçınılmaz' olarak görülen saldırı, sadece ertelenmiş olabilir.

ABD BÖLGEYE AKIN EDİYOR

Bölge ülkelerin itirazları, protestoların durulması ve ABD'nin bölgede yeterince askeri varlığa sahip olmaması sebep olarak gösterildi.

ABD, askeri varlıkların eksikliğini gidermek için çalışmalara başladı. Gerilimin had safada olduğu günlerde askeri kaynaklar en az bir Amerikan uçak gemisinin Orta Doğu’ya doğru yola çıktığını doğruladı.

Fox News'e göre söz konusu geminin USS Abraham Lincoln veya Norfolk ile San Diego limanlarından yeni ayrılan dev gemilerden biri olduğu düşünülüyor.

Fox News'e göre "ABD’nin hava ve kara ile deniz unsurları önümüzdeki haftalarda bölgeye akın edecek"

Haber ajansına konuşan yetkililer bu süreci "kuvvetlerin konuşlandırılması" olarak nitelendiriyor.

Bölgede şu an yaklaşık 30 bin Amerikan askeri görev yapmasına rağmen CENTCOM sahasında aktif bir uçak gemisi grubu bulunmuyor.

TRUMP'I NETANYAHU DURDURMUŞ

ABD istihbaratı, ABD Başkanı Trump Çarşamba günü İran'ın İranlı protestocuların öldürülmesini durdurduğunu açıkladığında bu durumun aksini Trump'a aktardı.

Trump için kurulan askeri danışman grubu, ABD personelinin hayatlarının İran'ın kaçınılmaz misillemesinden tehlikeye atılmaması için ABD Başkanı Trump'a saldırıları ertelemesini tavsiye etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da İran'a saldırıları ertelemesini tavsiye ederek, İsrail'in hava savunmasının geçen yıl Haziran ayında 12 gün süren savaştan henüz kurtulamadığı uyarısında bulundu.