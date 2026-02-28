Orta Doğu’da başlayan ABD-İsrail operasyonuna İran’ın yanıtı gecikmedi. Tahran’ın misilleme olarak 7 farklı ülkedeki ABD üslerine balistik füze fırlattı. Hedefler arasında Bahreyn’deki stratejik ABD Donanma üssüde yer aldı. O anda bir Amerikan askerinin saldırı anında kaydettiği görüntüler gündem oldu.

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Saldırı anında kayıtta olan bir ABD askerinin kamerasına yansıyan görüntüler, yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Gökten düşen balistik füzelerini gördüğü anda büyük bir şok yaşayan askerin, yerinden fırlayarak sığınacak yer aradığı ve yaşadığı korkuyla panik içinde etrafa baktığı görüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, askerin panik anları videoya yansıdı.

BAHREYN ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

ABD üssünün vurulmasının hemen ardından Bahreyn İçişleri Bakanlığı acil durum ilan etti. Vatandaşlara, ana yolları terk etmeleri ve yalnızca zorunlu hallerde dışarı çıkmaları yönünde sert uyarılar yapıldı.