ABD yönetiminin Suriye'deki Amerikan askerleri varlığıyla ilgili "çekilme" kararı aldığı iddia edildi.
Wall Street Journal'ın yetkili isimlere dayandırdığı haberine göre Washington, Suriye’deki Amerikan askerlerini tamamen geri çekmeyi değerlendiriyor.
Haberde bu değerlendirmenin, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın, terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunan yerlere yönelik harekete geçmesiyle gündeme geldiği aktarıldı.
Bu adım, eski Başkan Barack Obama'nın 2014'te Suriye'nin iç savaşına müdahale etmesiyle başlayan ve 10 yıldır süren Amerikan operasyonunun sona ermesi anlamına gelecek.
ABD'nin Suriye’deki konuşlanması esas olarak IŞİD'in yeniden güçlenmesini engellemek ve SDG destek sağlamak üzerine kuruluydu.