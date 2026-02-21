ABD basınının öne sürdüğü tarih, geldi çattı. ABD basını CBS'in bu hafta yayınladığı haberine göre ABD'nin İran'ı bugün vurması bekleniyor. Saldırının, Türkiye saatiyle akşam bağlayabileceği öne sürüldü.

Trump saldırı tehditlerini hiç durmadan artırırken bir yandan da "bir anlaşma yapmaya da hazır olduğunu" yineliyor.

Buna karşın ABD'nin Venezuela fatihi uçak gemisin de Akdeniz'e varması İran'a saldırı için geri sayımı günlerden, saatlere indirdi.

Tahran yönetimi ise saldırıyı durdurmak için bölgedeki Amerikan üslerini hedef alacağını duyurdu. Olası bir çatışma durumunda misilleme yapacağını açıkladı.

Kesin olan ise, ABD'nin Orta Doğu'ya yığdığı askeri unsurları ortaya çıkardığı harcama. ABD, 300'den fazla uçağı ve 20'den fazla gemiyi İran'ın etrafına yığdı.

Bu yığılma için 200 milyar dolar harcayan ABD için artık savaşmak, barış yapmaktan daha ucuz bir hale geldi. Dünya, şimdi Trump'ın son emrini bekliyor.

YÜZLERCE UÇAK, ONLARCA GEMİ İRAN'I KUŞATTI

Venezuela'nın eski Başkanı Nicolas Maduro'nun ele geçirilmesinde önemli rol oynayan, dünyanın en büyük uçak gemisi ünvanına sahip USS Gerald R. Ford ve eskort gemileri Akdeniz'e girdi.

Cebelitarık'dan İsrail kıyılarının önüne kadar yol alacak olan dev gemi İran'a yapılacak olası bir saldırıya karşı en büyük kozlardan bir haline geldi.

İsrail'i İran füzelerinden koruma kapasitesine sahip olan filo aynı zamanda uçak gemisinin bünyesinde bulundurduğu 50'dan fazla uçakla da tek başına dev bir saldırı kabiliyetine sahip.

Ancak uçak gemisi, tek başına değil. Toplamda 300'den fazla savaş uçağı, uçan tanker ve 20'den fazla savaş gemisi, USS Gerald R. Ford'a eşlik ediyor.

Orta Doğu şu anda on binlerce Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor. Bölge genelinde kritik hava ve deniz üsleri bulunuyor. Eğitim tesisleri operasyonel hazır durumda bekliyor.

Dış İlişkiler Konseyi verilerine göre ABD bölgede en az 19 noktada varlık gösteriyor. Bu tesislerin sekizi kalıcı askeri üs statüsünde bulunuyor.

Amerikan askeri varlığı geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Liste Bahreyn, Mısır, Irak, İsrail ve Ürdün'ü kapsıyor. Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri diğer noktaları oluşturuyor.

Türkiye ve Cibuti büyük askeri üslere ev sahipliği yapıyor. Bu tesisler farklı bölgesel komutanlıklara hizmet veriyor. Orta Doğu operasyonlarına doğrudan katkı sağlıyorlar.

ÜRDÜN'DEKİ ÜS, UÇAKTAN GEÇİLMİYOR

Yeni uydu görüntüleri ve uçuş takip verileri, Ürdün’ün merkezindeki Muwaffaq Salti Hava Üssü’nün Amerikan ordusunun İran’a yönelik olası saldırı planlarında kilit bir merkeze dönüştüğünü ortaya koydu.

Cuma günü kaydedilen görüntülerde üste 60’tan fazla taarruz uçağının bulunduğu ve bu rakamın tesisteki normal uçak sayısının yaklaşık üç katına tekabül ettiği gözlemleniyor.

Pazar gününden bu yana en az 68 kargo uçağının iniş yaptığı üste, alışılagelmiş araçların aksine F-35 hayalet jetleri gibi modern uçaklar ile çok sayıda insansız hava aracı ve helikopter dikkat çekti.

Ürdün’deki askeri hareketlilik, İran’ın nükleer programına dair müzakerelerin devam ettiği bir süreçte ABD’nin bölge genelinde yürüttüğü geniş kapsamlı askeri tahkimatın bir parçası olarak görülüyor.

Ürdünlü yetkililer diplomatik görüşmelerin savaşı engelleyecek bir uzlaşıyla sonuçlanmasını umduklarını dile getirdi, ancak iyimser bir tavır sergilemedi.

SALDIRI PLANLARI HAZIRLANDI

The Wall Street Journal'ın yazısına göre ABD Başkanı, İrani çin "kademeli bir saldırı" planı öngörüyor.

ABD Başkanı, İran teslim olup tüm şartlarını kabul edene kadar İran'ı daha da şiddetlenen ve haftalaf sürecek bir saldırı dalgasıyla sarsmayı planlıyor.

Ordunun planı bununla sınırlı değil. Axios'a konuşan yetkililere göre İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve oğlunun da öldürülmesi planı yapıldı.

ABD'li uzmanlar, İranlı üst düzey yetkilileri kapsayan bir "ölüm listesini" İsrail istihbaratından da yardım alarak zaten hazırlamıştı.

Şimdiyse ABD, bu planı gerçekleştirmek için son hazırlıklara başlıyor. Ancak operasyon için son emri, yine ABD Başkanı Donald Trump verecek.

Axios'a konuşan ABD'li yetkili, "ABD Başkanı'nın bile son celsede ne karar vereceğini bildiğini düşünmüyorum. Bekleyip göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'DAN DİPLOMATİK TAARRUZ

ABD saldırı için geri sayıma başlamışken İran da diplomatik bir taarruza başladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cenevre'de ABD ile yapılan nükleer görüşmelerin ardından birkaç gün içinde karşı teklif taslağının hazır olacağını açıkladı.

Arakçi, tarafların temel yol gösterici ilkeler üzerinde bir anlayış birliğine vardığını belirtti. Ancak anlaşmanın henüz yakın olmadığını vurguladı.

İranlı bakan nükleer program için askeri bir çözüm bulunmadığını savundu. MS Now kanalına konuşan Arakçi, “Bu durum geçen yıl test edildi. Tesislerimize yönelik devasa saldırılar düzenlendi. Bilim insanlarımızı öldürdüler ve onlara suikast yaptılar. Ancak nükleer programımızı yok etmeyi başaramadılar" diye konuştu.

Görüşmelerde ABD'nin sıfır uranyum zenginleştirmesi talep etmediği ifade edildi. İran ise zenginleştirmeyi askıya alma teklifinde bulunmadı. Süreç nükleer faaliyetlerin sonsuza dek barışçıl kalmasını sağlama odaklı ilerliyor.

EL-UDEİD ÜSSÜNDEN TAHLİYELER YAPILDI

En önemli üslerden biri ise Katar'daki el-Udeid Hava Üssü. Doha yakınlarında yer alan tesis ABD Merkez Komutanlığı'nın taktik karargahı görevini yürütüyor.

Ancak The New York Times'ın haberine göre ABD güçleri, karargah görevi gören bu üsten kritik personel haricinde tüm askerlerini çekti. Üssün İran'ın karşı saldırsında hedef alınması bekleniyor.

CENTCOM sadece Orta Doğu'dan sorumlu değil. Orta ve Güney Asya'nın bazı bölümleri de bu kapsama giriyor. Karargah El-Udeid üssü bu sebeple bölgedeki en büyük Amerikan üssü oldu.

Burada yaklaşık 10 bin asker görev yapıyor. Üs operasyonel kapasitesiyle dikkat çekiyor. Hava gücü bu noktada yoğunlaşıyor. Lojistik destek süreçleri buradan yönetiliyor.

Kuveyt'te Camp Arifjan tesisi bulunuyor. Burası ABD Kara Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'nın taktik karargahı sayılıyor ve CENTCOM'Un ordu bileşeni olarak hizmet veriyor.

Ali al-Salem Hava Üssü Irak sınırında yer alıyor. İzole ortamı nedeniyle bu üsse "Kaya" ismi veriliyor. Camp Buehring; Irak ve Suriye'ye giden birlikler için geçiş noktası oluşturuyor.

Kuveyt genelinde 13 bin 500 Amerikan askeri konuşlanmış durumda. Bölgedeki en yoğun askeri varlıklardan biri bu ülkede bulunuyor.