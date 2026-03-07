ABD merkezli NBC'nin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump İran topraklarına bir çıkarma yapmayı düşündüğünü açıkça dile getirdi.

ABD Başkanı'na yakın iki yetkili Trump’ın Beyaz Saray dışındaki danışmanlarıyla savaş sonrası İran vizyonunu hakkında görüştüğünü aktardı.

Başkanın kara birliği planı geniş çaplı bir işgalden ziyade belirli stratejik noktalara "küçük birlikler" göndermeyi kapsıyor. Kaynaklar Trump’ın henüz resmi bir emir vermediğinin altını çiziyor.

ABD basınında yer alan tek haber de bu değil. Haberlere göre Trump, savaşın ABD'nin istediği gibi bittiğinden emin olmak için 3. bir uçak gemisini İran'a göndermeyi göz önünde bulunduruyor.

Fox News'e göre USS George H.W. Bush uçak gemisi ve eskort gemileri İran'a doğru yol alarak saldırıya katılabilir. Filo, daha önce Husilere karşı yürütülen operasyonlara katılmıştı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt “Bu hikaye Başkanın ulusal güvenlik ekibinde yer almayan isimsiz kaynakların varsayımlarına dayanıyor. Başkan Trump her zaman seçeneklerini akıllıca davranarak açık tutar; ancak onun şu veya bu seçenekten yana olduğunu ima etmeye çalışan herkes masada boş yere durduklarını kanıtlıyor" dedi.

3. GEMİ GELİNCE BAŞLAR MI?

Trump'ın özel görüşmelerindeki tutumu kamuoyuna yansıyan mesajlarından çok daha sakin, ancak Başkan hiçbir zaman net bir şekilde "İran'a çıkarma yapmayacağız" demedi.

3. uçak gemisinin de bölgeye varması, bir çıkartma için uygun ortamı hazırlayabilir. Geçtiğimiz hafta Cumartesi başlayan saldırılar USS Abraham Lincoln'un bölgeye varması ile eşzamanlı gerçekleşmişti.

Cumartesi günü başlayan savaştan bu yana Pentagon verilerine göre altı Amerikan askeri hayatını kaybetti, 18asker ise İran’ın karşı saldırılarında yaralandı.

New York Post'a konuşan Trump “Asker gönderme konusunda tereddüt yaşamıyorum” diye konuşmuştu.

Trump, "diğer başkanların aksine gerekli olması durumunda bu adımı atabileceğini" önemle vurguladı.

ÇIKARTMANIN AMACI NE OLACAK?

Dış politika uzmanları kara birlikleri için farklı senaryolar öngörüyor. Eski yönetim yetkilisi Joel Rayburn bombardımanla yok edilemeyecek hedefler için özel operasyonlar yapılabileceğini belirtti.

NBC'ye konuşan Rayburn, “çıkarma yoluyla yok edilmesi zor hedeflere bir sızma gerçekleştirirsiniz; hedefi vurursunuz veya baskın düzenlersiniz; ardından bölgeden çıkarsınız” dedi.

Uzman Behnam Ben Taleblu olası bir rejim çöküşü durumunda ABD güçlerinin uranyum stoklarını takip etmek için kullanılabileceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise kara birliklerine karşı hazırlıklı olduklarını duyurdu. Arakçi NBC News kanalına verdiği demeçte “Onları bekliyoruz; onlarla yüzleşebileceğimizden eminiz; bu onlar için büyük bir felaket olur. Kendimizi her türlü senaryoya karşı hazırladık” dedi.

Trump savaşı 4-5 hafta içinde bitirmeyi umuyor. Çatışmaların süresiz devam etme ihtimali masada duruyor.