Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

ABD 48 SAAT VERMİŞTİ

ABD merkezli Axios yayın kuruluşunun bugün üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran’ın önümüzdeki 48 saat içinde nükleer anlaşmaya ilişkin ayrıntılı bir teklif sunması durumunda ABD’li müzakereciler yeni görüşmeler için hazır olacak.

Haberde, tarafların yeni tur görüşmeleri İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD ile İran arasında son dönemde yürütülen dolaylı temasların ardından tarafların diplomatik süreci sürdürme konusunda temkinli iyimserlik taşıdığı ifade ediliyor.

Yeni görüşme turuna ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.