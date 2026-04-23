ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu’ya yeni bir uçak gemisi ile ek savaş gemileri ve binlerce asker gönderiyor. ABD basını, Trump'ın sürpriz bir saldırıya hazırlandığı yorumunu yaptı.

USS George H.W. Bush uçak gemisi ile beraberindeki 3 güdümlü füze muhribi ve 5 bin deniz piyadesi bölgeye doğru yola çıktı.

Bu hamle sayesinde Trump ateşkesi uzatmasına rağmen İran'ın görüşmeleri bitirmesi halinde kara harekatı dahil olmak üzere askeri eylem seçeneklerini garanti altına alıyor.

Bölgedeki mevcut askeri güç 24 savaş gemisi ve 50 binden fazla askere ulaştı. Bu durum 2003 yılındaki Irak işgalinden bu yana Amerika’nın bölgedeki en büyük askeri yığınağı oldu.

Gönderilen askerlerin binlercesi kara taarruzlarında belirli bölgeleri ele geçirme konusunda özel eğitim almış birimlerden oluşuyor.

Uçak gemisi grubunun gelişiyle beraber Amerika'nın bölgedeki vuruş gücü ve stratejik üstünlüğü daha da pekiştirmeyi umuyor. ABD bölgeye toplamda 3 uçak gemisi gönderdi.

Trump Pakistan’ın talebi üzerine barış görüşmelerinde ilerleme sağlanana kadar saldırıları askıya alma kararı verdi. Ancak ABD Başkanı anlaşma sağlanmazsa saldırıları başlatacağını vurguladı

Üst düzey bir İranlı danışman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu ateşkes sürecini "beklenmedik bir saldırı için zaman kazanma amaçlı bir oyun" şeklinde nitelendirdi.

İRAN ŞİMDİDEN TEYAKKUZDA

Öte yandan Trump limanlara yönelik deniz ablukasını sürdürmeye devam ediyor. Başkan Salı günü yaptığı açıklamada Amerikan kuvvetlerinin ağır bombardıman harekatına yeniden başlamak için hazır olduğunu ve sabırsızlandığını dile getirdi.

USS George H.W. Bush uçak gemisi binlerce personel ile düzinelerce savaş uçağı ve hassas silah deposu taşıyor.

Bu gemilere eşlik eden muhripler İran topraklarının derinliklerindeki hedefleri Tomahawk füzeleriyle vurma kapasitesine sahip.

Üç muhrip aynı anda hem gemiyi koruyup hem de düşman karargahlarına üç yüze yakın füze fırlatabiliyor.

Uçak gemisinin güvertesinde ise her an havalanmaya hazır yaklaşık doksan savaş uçağı bulunuyor.

Bu uçaklar İran içindeki hedefleri havadan ateşlenen hassas füzelerle etkisiz hale getirebilecek donanıma sahip durumda.

ABD ORDUSU, ASKERLERİN SINIRLARINI ZORLADI

Dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford şu an Kızıldeniz’de görev yapıyor. Vietnam Savaşı’ndan bu yana en uzun süre denizde kalan gemi unvanını alan Ford 300 günden fazla süredir görev başında.

Sekiz haftadır devam eden savaşın yükü gemi üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. USS George H.W. Bush gemisinin gelişi yorgun düşen personelin ve geminin dinlenmesine olanak sağlayacak.

Bush gemisi bölgeye ulaştığında Amerika’nın operasyonel haldeki dört uçak gemisinden üçü İran savaşına tahsis edilmiş olacak.

Yeni uçak gemisi grubu Trump’ın İran’ın sivil altyapısına yönelik saldırı tehditlerini gerçeğe dönüştürme potansiyeli taşıyor.

Emekli amiral Joe Sestak bu sevkiyatın Trump’ın uyarılarına büyük bir ağırlık kattığını ifade ediyor.

Uzmanlara göre bölgedeki askeri varlığın artması diplomatik bir çözümün daha hızlı bulunmasını sağlayabilir.

Yeni savaş gemileri aynı zamanda liman ablukasında da etkin rol oynayacak. Amerikan askerleri şüpheli gemileri durdurmak için helikopterlerle baskın yapmaya devam ediyor. Ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik abluka varlığını koruyor.