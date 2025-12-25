ABD'nin dünyaca ünlü haber kuruluşu The Wall Street Journal'da, "Türkiye'ye F-35 satmak, savaşa yol açabilir" başlıklı bir yazı paylaşıldı.

İsrailli gazeteci ve siyasi analist Amit Segal, WSJ'de paylaşılan bu yazısında "Türkiye’nin İsrail’e yönelttiği suçlamaların kendi politikalarını yansıttığını" savundu.

Segal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’i komşu toprakları ele geçirmekle suçlarken Osmanlı İmparatorluğu’nu canlandırma arzusunu yansıttığını yazdı.

Bu yazı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi üstü kapalı bir şekilde "İmparatorluk emelleri kurmakla" suçlamasının ardından geldi.

'TÜRKİYE, İSRAİL'E SALDIRMAK İÇİN F-35 İSTİYOR'

Segal, "Türkiye’nin bölgedeki etkisinin artmasının hiçbir olumlu sonuç doğurmayacağını" yazdı. ABD’nin "Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışı ihtimalini ise ciddi bir risk olarak" niteleyen Segal, Türkiye’nin bu uçakları İsrail’e karşı gelecekteki bir savaş için istediğini ileri sürdü.

Segal, "Zaten küresel bir askeri güç olan Türkiye neden bu kadar gelişmiş bir savaş uçağına ihtiyaç duysun ki? ABD, zaman zaman Birleşik Arap Emirlikleri'ne aynı jetlerin satışını düşünmüş ve son zamanlarda Suudi Arabistan'a F-35 satmaya çalışacağını belirtmiştir. İsrail bu satışlarla ilgili endişelerini dile getirmiş olsa da, Suudilerin bu uçakları İran'ın saldırılarına karşı savunma amacıyla kullanacağı, Tel Aviv'e saldırı tatbikatı yapmak için kullanmayacağı açıktır. Buna karşılık, Erdoğan “Siyonist İsrail”in yok edilmesini savunmaktadır" diye yazdı.

Erdoğan yönetiminin İsrail’i ulusal güvenlik belgesine varoluşsal tehdit olarak eklediğini yazdı ve "Türkiye’de halkın önemli bir bölümünün İsrail’i en büyük tehdit olarak gördüğünü" öne sürdü.

'İRAN'IN YERİNE GELECEK TEHDİT'

Segal’e göre Türkiye, artık "Orta Doğu’da istikrarsızlığı körükleyen bir aktör" oldu. Segal'in "Bir zamanlar Avrupa'nın hasta adamı" olarak tanımladığı Türkiye'nin, Katar gibi "tehlikeli bir Müslüman kardeş" olarak tanımlanan Türkiye’nin terör örgütlerini desteklediğini ileri sürdü.

Pakistan’a Hindistan’a karşı yardım ettiğini söyleyen Segal, "en kötüsü, Hamas üyelerini barındırıyor" diye yazdı.

Hamas lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından Tel Aviv’deki Türk Büyükelçiliği’nin bayrağı yarıya indirmesini örnek göstererek, Türkiye'nin İsrail'in düşmanı olduğunun altını çizdi.

Bu olayları gerekçe gösteren Segal, İsrail’in Gazze’deki çok uluslu güvenlik gücüne Türk askerlerinin katılmasına karşı çıktığı belirtti.

Bu itirazın kapalı kapılar ardında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da paylaşıldığı öne sürdü.

Türkiye’nin giderek daha saldırgan ve İslamcı bir çizgiye kaydığını savundu ve bu ülkenin İran’ın yerini alabilecek yeni bir tehdit haline gelebileceği uyarısında bulundu.