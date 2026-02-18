ABD'nin Axios ajansı muhabiri Barak Ravid'in haberine göre Trump yönetimi, Orta Doğu'da büyük bir savaşa çok yakın.

Beyaz Saray'a yakınlığı ve Orta Doğu hakkındaki isabetli yazılarıyla dikkat çeken Ravid'e göre saldırı günler içinde gerçekleşebilir. Habere gmre Orta Doğu'daki yığılma, gelecek saldırının en önemli işareti.

Axios'a göre İran'a yönelik olası bir operasyon "haftalarca sürecek devasa bir harekat" olacak ve süreç Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in ortak kampanyası şeklinde ilerleyecek.

Habere göre hareketin kapsamı geçen Haziran ayındaki nükleer tesislere yönelik savaştan çok daha geniş olacak ve tüm bölgeyi derinden sarsacak.

'SALDIRI İHTİMALİ YÜZDE 90'

İsrail hükümeti birkaç gün içinde başlayacak bir savaş senaryosuna hazırlanıyor. İsrail, hem nükleer programın yok edilmesini hem de rejim değişikliğinin gerçekleşmesini hedefliyor.

Bazı Amerikalı yetkililer hazırlık için daha fazla zaman gerektiğini düşünse de, Trump'ın yanından ayırmadığı Senatör Lindsay Graham "saldırının çok yakında" olduğunu öne sürdü.

Axios'a konuşan bir Trump danışmanı "Patron artık bıktı. Çevresindeki bazı insanlar onu İran ile savaşa girmemesi konusunda uyarıyor ancak bence önümüzdeki birkaç hafta içinde askeri eylem görme olasılığımız yüzde doksan" dedi.

Geçen yıl benzer bir sürenin sonunda Gece Yarısı Çekici Operasyonu'yla İran'ın nükleer tesisleri B-2 bombardıman uçaklarıyla vurulmuştu.

ABD İran'ın iki hafta içinde yeni bir teklifle diplomasi masasına oturmasını bekliyor. Buna rağmen Axios, diplomasinin bir çözüme ulaşmayacağını özellikle vurguluyor.

YÜZLERCE UÇAK İRAN YOLUNDA

Türkiye saatiyle sabaha doğru rekor seviyede uçak Orta Doğu'ya doğru havalandı. 19 ayrı stratejik hava tankeri Avrupa'ya, oradan da İran'a doğru yöneldi. Hızla hareket eden uçak gemileriyle birlikte bölgeye yüzlerce savaş uçağı sevk edilmiş oldu.

Bu esnaada ABD askeri kargo uçakları Orta Doğu'ya sürekli mühimmat taşıyor. Yüz elliden fazla uçuş yapıldığı bildirildi.

Trump Ocak ayında protestocuların öldürülmesi üzerine İran'ı vurmaya yaklaşmıştı. Türkiye ve körfez ülkelerinin çabalarıyla saldırıdan vazgeçen Trump yönetimi, sonradan iki aşamalı bir yola girdi.

Bu yolda İran'la yapılan nükleer görüşmeler, her gün devam eden tehditler ve dev askeri yığılma ile aynı anda gerçekleşti.

Axios, İran ile bir anlaşma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu iddia etti. Cenevre'de gerçekleşen ve iki tarafca son derece olumlu bir şekilde yorumlanan görüşmelerde hala önemli eksikler olduğu vurgulandı.

Axios, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın "Başkanın belirlediği bazı kırmızı çizgiler var ve İranlılar henüz bunları gerçekten kabul edip üzerinde çalışmaya hazır değil. Başkan bir anlaşma istiyor olsa da diplomasinin doğal sonuna ulaştığına karar verebilir" sözlerini vurguladı.