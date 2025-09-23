ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Donald Trump, Rusya'ya ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının son haftalarda bazı NATO ülkelerinin hava sahasına girmesine dair açıklamada bulundu.
"NATO, RUS UÇAKLARINI VURMALI"
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının son haftalarda NATO ülkelerinin hava sahasına girmesine dair "NATO ülkeleri, Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmesi durumunda uçakları vurmalı" dedi.
Zelenskiy ise, Trump ile görüşmesinde savaştaki son duruma ilişkin bilgi vereceklerini ifade ederken, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.