ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısında açıklamalarda bulundu.

KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMALAR

İran'a değinen Trump, "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmamız gerek. Önümüzdeki 10 gün içinde anlaşmaya varıp varamayacağımızı ya da İran konusunda daha ileri gitmemiz gerekip gerekmeyeceğini göreceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı, İran konusunda bir adım daha ileri gitmeleri gerekebileceğini dile getirirken, "Nükleer silaha sahip olamazlar." dedi.

Konuşmasının başında Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "Sekiz savaşı sonlandırdık ve sanırım dokuzuncusu da yolda." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Gazze'de savaşın sona erdiğini belirtti.