Lübnan Merkez Bankası, başta ABD yaptırımları olmak üzere uluslararası yaptırımlara tabi Lübnanlı kuruluş ve kişilerden bankacılık sektörüne fon girişini yasaklayan bir genelge yayınladı.

Banka tarafından yapılan yazılı açıklamada, "170 sayılı Genelge, Lübnan bankacılık sektörüne, özellikle ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından çıkarılanlar başta olmak üzere, uluslararası yaptırımlara tabi Lübnanlı kuruluşlar veya kişilerden gelen fonların doğrudan veya dolaylı olarak girişini yasaklamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, bu fonların girişine izin verilmesinin, özellikle ABD doları transferlerini denetleyen ABD bankalarıyla olmak üzere, Lübnan muhabir bankalarının ilişkilerini tehlikeye atacağı da dile getirildi.

YARGI YETKİSİNİN KENDİ ROLÜYLE SINIRLANDIRILDI

Uluslararası yaptırımlara tabi olan ve Banque du Liban tarafından lisanslandırılmamış herhangi bir kuruluş veya kişinin yaptırım kapsamına girdiği söylenen açıklamada, bankanın, doğrudan yargı yetkisinin kendi rolüyle sınırlı olduğu, bu durumlarda Lübnan devleti ve ilgili bakanlıkların yasal yetkileri çerçevesinde müdahale sorumluluğunu üstlendiği aktarıldı.

Açıklamaya göre aynı zamanda, "Lübnan Merkez Bankası’nın Para ve Kredi Kanunu’nda belirtilmeyen yetkilere sahip olduğu yönündeki her türlü iddia yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan para otoriteleri, ülkenin döviz ihtiyaçlarını karşılamak üzere öncelikle yurt dışından gelen para transferlerine güvendiği bir dönemde, yaptırım uygulanan kuruluşlarla muhatap olmanın yerel bankaları küresel finans sisteminden soyutlayabileceği endişesini taşıyor.

ABD OFAC, Washington’un "terör örgütü" olarak tanımladığı Hizbullah’a destek sağlama suçlamasıyla, finans kuruluşları ve dernekler dahil olmak üzere Lübnanlı birey ve kuruluşlara yıllardır yaptırımlar uyguluyor.