ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğinde acil görevlerde çalışanlar dışındaki tüm personel ve ailelerine ülkeden ayrılmaları talimatını verdi. Riyad Büyükelçiliği'nden yapılan resmi açıklamada gerekçe olarak "güvenlik riskleri" gösterildi; ancak bu risklerin niteliği ve kaynağı hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.



KÖRFEZ'DE DOMINO ETKİSİ



Bu karar, ABD'nin bölgedeki diplomatik varlığını sistematik biçimde azalttığının en yeni halkasını oluşturuyor. Dışişleri Bakanlığı, 3 Mart'ta Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki devlet personeline de benzer bir tahliye talimatı vermişti. Kısa sürede birden fazla Körfez ülkesini kapsayan bu kararlar, Washington'ın bölgede ciddi bir güvenlik tehdidi öngördüğüne işaret ediyor.



SUUDİ ARABİSTAN'DAN SERT YANIT



Riyad yönetimi ise İran'ın tutumuna ilişkin sert bir açıklama yayımladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın komşu ülkelere saldırı planlamadığı yönündeki beyanının kâğıt üzerinde kaldığını, pratikte ise İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine ve Suudi topraklarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı. Bakanlık açıklamasında bu saldırıların "hiçbir koşulda kabul edilemez" olduğu ve İran'ın "gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan, zayıf gerekçelere dayalı saldırganlığını" devam ettirdiği ifade edildi.



SAVAŞ UÇAĞI İDDİALARINA CEVAP



Suudi Arabistan'ın savaş uçakları ve yakıt ikmal uçaklarını aktif çatışma operasyonlarına dahil ettiğine dair iddiaların gündemde yer bulmasının ardından Riyad, bu iddiaları kesinlikle reddetti. Bakanlık açıklamasına göre söz konusu uçaklar, saldırı amacıyla değil; Suudi Arabistan ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin hava sahasını İran'ın füze ve insansız hava araçlarına karşı korumak ve denetim altında tutmak amacıyla devriye uçuşu gerçekleştirmektedir. Riyad, egemenlik haklarını ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için gerekli gördüğü tüm önlemleri alma konusundaki kararlılığını da vurguladı.