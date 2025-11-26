Fas’ın ABD’li savunma şirketi Lockheed Martin ile 2019 yılında imzaladığı 3,8 milyar dolarlık F-16 Block 70/72 savaş uçağı anlaşması, teslimat takviminin netleşmemesi ve artan maliyetler nedeniyle ciddi bir krize dönüştü.

Savaş uçakları üzerinde yaşanan aksaklıklar Fas Genelkurmay Başkanlığı ile şirket yönetimi arasında tansiyonu yükseltti.

ABD'Lİ YÖNETİCİLER FAS'A GİTTİ

Belirsizliklerin büyümesi üzerine Lockheed Martin, üst düzey yöneticilerden oluşan bir heyeti son haftalarda acil olarak Fas'ın başkenti Rabat’a yolladı.

Heyetin amacı, 25 adet F-16 Block 70/72 uçağının tedarikine yönelik anlaşmanın sürdürülebilirliğine dair Fas tarafına güvence vermekti. Ancak Eylül ayında Washington’da yapılan temaslarda Fas Hava Kuvvetleri Müfettişi Tümgeneral Mohamed Gadih ve Genelkurmay Başkanı General Mohammed Berride aktarılan bilgiler Rabat’ta hayal kırıklığı yarattı.

TESLİMATLAR SÜRESİZ ERTELENDİ

Faslı yetkililere, teslimatların süresiz ertelendiği ve üretim maliyetleri ile yedek parça giderlerindeki artış nedeniyle fiyatın yeniden yükseltileceği bildirildi.

Bunun üzerine anlaşmadaki belirsizlik ve maliyet baskısı nedeniyle Fas yönetimi olası alternatiflere yönelmeye başladı.