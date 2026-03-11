ABD Hazine Bakanlığı’nın borçlanması, 2026 mali yılı ilerlerken hız kesmiyor. Kongre Bütçe Ofisi (CBO) verilerine göre, mali yılın ilk beş ayında federal açık 1 trilyon dolar artış gösterdi. Şubat 2026 itibarıyla hükümetin yalnızca geçen ay 308 milyar dolar borçlandığı tahmin ediliyor.

Daha fazla borçlanma, borçlanma maliyetlerini de artırıyor. 2025 Ekim’den 2026 Şubat’a kadar Hazine, kamu borcunun net faiz ödemeleri için geçen yılın aynı dönemine göre 31 milyar dolar fazladan harcadı. Böylece sadece beş ayda toplam 433 milyar dolar faiz ödemesi yapıldı ve kamu borcu 38,9 trilyon dolara yaklaştı.

CBO, faiz harcamalarının artmasının “borcun geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek olması ve uzun vadeli faizlerin yükselmesi” nedeniyle olduğunu belirtti. Kısa vadeli faizlerdeki düşüşlerin artışı kısmen hafiflettiği kaydedildi.

Geçen yıla kıyasla borçlanmada iyileşme olsa da, bütçe denetçilerini tatmin etmeye yetmiyor. Sorumlu Federal Bütçe Komitesi (CRFB) Başkanı Maya MacGuineas, faiz ödemelerinin bu yıl 1 trilyon doları aşmasının, 2036’da ise 2 trilyon doları geçmesinin beklendiğini vurguladı.

MacGuineas, “Bu sürdürülebilir değil. Politikacılar bir araya gelerek açıkları azaltmalı ve ulusal borcu ekonomik büyüme içindeki payını azaltacak şekilde yönetmeli” dedi.

Ekonomistler, borcun toplam seviyesinden ziyade borç/GDP oranına odaklanıyor. Bu oran, borcun büyümeye oranını ölçüyor; aşırı borç, büyümeyi faiz ödemeleri için ayrılan nakit nedeniyle sınırlayabiliyor. Son yıllarda ABD’nin açık/GDP oranı %5-6 seviyesinde seyrediyor. MacGuineas, %3 açık/GDP hedefinin borçlanmayı ekonomik çıktıya bağlamak için iyi bir başlangıç olacağını belirtiyor.