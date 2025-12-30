ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, olası bir deprem senaryosuna karşı vatandaşlarını bilgilendirmek amacıyla kapsamlı uyarıların bulunduğu bir güvenlik duyurusu paylaştı.

Resmî sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bilgilendirmede, deprem anında ve sonrasında izlenmesi gereken adımlar ayrıntılı şekilde listelendi.

Büyükelçilik açıklamasında, sarsıntı sırasında bina içindekilerin dışarı çıkmaya çalışmaması, güvenli bir alan oluşturana kadar bulundukları yerde kalmaları gerektiği vurgulandı. Yaralanma riskini azaltmak için “Çök, Kapan, Tutun” kuralının hayati önem taşıdığı belirtildi.

Büyükelçiliğin paylaşımı şöyle:

"ABD vatandaşları: Deprem sırasında ne yapılmalı?

Deprem sırasında eğer içerideyseniz:

Dışarı çıkmanın güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadığınız sürece içeride kalın.

ÇÖK: Düşmemek için el ve dizlerinizin üstüne çökün.

KAPAN: Kollarınızla başınızı ve ensenizi koruyun.

Mümkünse sağlam bir masanın altına girin.

TUTUN: Sağlam bir mobilyanın altına girdiyseniz, bir tarafına tutunun ve mobilyayla birlikte hareket etmeye hazır olun.

Yaralanmamak için olabildiğince az hareket edin.

Asansör kullanmaktan kaçının.

Gaz kokusu alırsanız olduğunuz yeri hemen terk edin.

Deprem sırasında eğer dışarıdaysanız:

Binalar, elektrik hatları, ağaçlar ve sokak lambalarından uzak, açık bir alana gidin.

Araç sürüyorsanız güvenli bir yerde sağa çekin, üst geçit ve köprülerden kaçının.

Artçılara hazırlıklı olun – her artçıda ÇÖKÜN, KAPANIN ve TUTUNUN.

Yerel yetkililerin yayımladığı talimatlara uyun.

Yollar kullanılamayacak durumda olabilir; bu da havalimanlarına erişimi zorlaştırabilir.

Birkaç gün boyunca korunaklı bir yere sığınmaya hazırlıklı olun.

Beklenmedik masrafları karşılayabilmek için seyahat sigortası yaptırın.

Güncel güvenlik bildirimlerini almak için Smart Traveler Enrollment Program’a (Akıllı Yolcu Kayıt Programı - STEP) kaydolun"

KAPAN: Kollarınızla başınızı ve ensenizi koruyun.… pic.twitter.com/Es6NM8KTgR — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbTurkiye) December 30, 2025

BİRÇOK YORUM YAPILDI

Paylaşımın altına Türk vatandaşlarından birçok yorum geldi.

Kullanıcılar paylaşımın altına büyük ölçüde "deprem mi olacak?" sorusunu bıraktı.