Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken, son günlerde ‘monarşi’ sözleriyle tepki çeken ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack bu kez büyükelçiliğin 23 Nisan paylaşımıyla gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine atanmasıyla sık sık skandal açıklamalara imza atan Barrack son günlerde gündemden düşmezken, büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tepki çekti.

Türkiye’de Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının gölgesinde buruk olarak kutlanan 23 Nisan için yapılan paylaşımda ne Atatürk ne de Türk bayrağına yer verildi. Paylaşımda ABD bayrağının olduğu görselle "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.

‘MUTLAK GÜÇ’ AÇIKLAMALARINA TEPKİ YAĞDI

Türkiye ve bölge ülkeleri hakkında açıklamalarda bulunan Barrack, bu ülkelerde işe yarayanın monarşi ve mutlak güç olduğunu dile getirmiş ve CHP lideri Özgür Özel başta olmak üzere muhalefet kanadından sert eleştiriler almıştı. Özel, Barrack’ı ‘istenmeyen adam’ ilan etmişti.

İktidar kanadından ise bu sözlere tepki gelmemişti.