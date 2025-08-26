ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Beyrut’ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

'UYGAR OLUN HAYVANSI DEĞİL'

Barrack burada kürsüye çıkarken kendisine mikrofon uzatan ve soru sormak isteyen gazetecilere yönelik şöyle dedi:

“Merhaba. Tamam, bir dakika. Farklı bir kurallar dizimiz olacak, değil mi? Lütfen bir an sessiz olun, size bir şey söylemek istiyorum.

Bu toplantı hayvansı bir kaosa dönüşmeye başlarsa, çekip gideriz. Eğer olup biteni öğrenmek istiyorsanız, uygar davranın, nazik olun, hoşgörülü olun, çünkü bölgede yaşanan sorunun özü de bu.”