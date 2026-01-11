ABD'de Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer, bir astıyla "uygunsuz ilişki" yaşadığı ve makamını kötüye kullandığı iddialarıyla gündemde. The New York Post'un incelediği belge ve kaynaklara göre Bakanlık bünyesindeki Teftiş Kurulu'na yapılan şikayetin ardından iç soruşturma başlatıldı.

57 yaşındaki Chavez-DeRemer'in, söz konusu çalışanı Washington'daki dairesinde en az üç kez, seyahatler sırasında kaldığı otel odasında ise iki kez ağırladığı öne sürüldü. Şikayet dilekçesinde ayrıca bakanın mesai saatlerinde ofisinde alkol aldığı ve bazı resmi seyahatlerin gerçekte kişisel amaçlarla düzenlendiği iddialarına da yer verildi.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇLAMASI

Şikayete göre Chavez-DeRemer'in, özel seyahatlerini kamu kaynaklarıyla finanse edebilmek için özel kalemini ve yardımcılarını sahte ya da abartılı resmi programlar hazırlamaya yönlendirdiği ileri sürülüyor. Bazı çalışanların mesai saatlerinde kişisel işlerde görevlendirildiği iddiaları da ayrıca dosyada yer aldı.

"TRUMP'IN EKİBİ İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER"

Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, iddiaları kesin bir dille reddederek, "Bakan Chavez-DeRemer, Başkan Trump'ın ekibi için büyük bir değer ve Amerika First gündemini hayata geçirmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.

Çalışma Bakanlığı Sözcüsü Courtney Parella da suçlamaların "tamamen asılsız" olduğunu savundu. Parella, bakanın tüm etik kurallara uyduğunu ve gerekirse hukuki yollara başvuracağını belirtti.

SEYAHATLER VE HARCAMALAR MERCEK ALTINDA

Öte yandan Teftiş Kurulu'ndan yapılan açıklamada, devam eden ya da olası soruşturmalar hakkında doğrulama ya da yalanlama yapılmayacağı vurgulandı.

İddialara göre, Chavez-DeRemer 2025 yılında 37 eyaleti kapsayan 50'den fazla resmi seyahat gerçekleştirdi ve bu ziyaretler için yüz binlerce dolarlık kamu kaynağı harcandı. Bu seyahatlerin en az 10'unun, bakanın kişisel bağlarının bulunduğu Nevada, Oregon, Arizona ve Michigan gibi eyaletlere yapıldığı belirtildi.

EŞİNDEN SAVUNMA GECİKMEDİ

Kasım ayında yapılan beş seyahatin üçünün, bakanın kendi programında "kişisel" olarak işaretlendiği de öne sürüldü.

Bakanın eşi Dr. Shawn DeRemer ise yaptığı açıklamada, "Bu iddiaların zerre kadar doğruluğu yok. Eşimi tanıyan herkes bunu bilir" ifadelerini kullandı.