ABD Başkanı Donald Trump, nadir toprak elementlerinin ilişkin ihracat kısıtlaması nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artış yaptı.

Buna göre ABD, 1 Kasım itibarıyla Çin'e ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacak.

ABD Başkanı'nın açıklamasının ardından kripto para birimlerinde sert düşüş yaşandı. Altın ise yükselişini sürdürdü.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin yüzde 8,13 düşüşle 111 bin 530 dolara geriledi.

Ethereum ise yüzde 14,50 düşüşle 3 bin 720 dolara düştü.

Ons altın ise yeniden 4 bin doların üzerine çıktı. Saat 00:45 itibarıyla ons altın 4 bin 26 dolar seviyesinde.