ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında 30 Ekim’de yapılacak kritik görüşme öncesinde ticaret anlaşmasına varılacağına dair artan beklentiler, küresel piyasalarda güçlü bir ralliyi destekledi. Hisse senetleri, bakır ve petrol gibi riskli varlıklar değerlenirken yatırımcıların güvenli liman talebi azaldı ve altın gerileme gösterdi.

Asya borsaları yüzde 1,4 artış yaşayarak yeni zirveleri gördü. Japonya’da Nikkei 225 Endeksi gün içinde 50 bin 491,23 puanı gördü ve şu sıralarda Cuma kapanışına göre yüzde 1,99 artışla 52 bin 282,88 puandan işlem görüyor. Güney Kore’de Kospi Bileşik Endeksi de yüzde 2,22 artışla 4 bin 28,925 puana çıktı.

Çin ve Hong Kong piyasaları da yükselişe kaydetti. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1,4, CSI 300 yüzde 1,06 ve Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 0,95 arttı.

ABD VE AVRUPA VADELİ ENDEKSLERİ DE YÜKSELİŞTE

Wall Street cephesinde de yükseliş eğilimi devam ediyor. S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli endeksleri, geçen hafta rekor seviyelerde kapanan endeksler sonrası yükselişe devam etti.

Dow Jones yüzde 0,55, S&P 500 yüzde 0,74 ve Nasdaq 100 yüzde 0,98 pozitif bölgede seyrediyor.

Avrupa’da ise FDAX yüzde 0,27, EuroStoxx 50 yüzde 0,28 yükselişe geçti.