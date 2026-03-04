ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a karşı ABD/İsrail koalisyonun başlattığı savaş hakkında basın açıklaması yaptı.

Hegseth, açıklamada "Bugün karşınıza, Epik Öfke Operasyonu hakkında kesin bir bilgiyle çıkıyorum: Amerika kesin, yıkıcı ve acımasız bir şekilde kazanıyor" dedi.

Açıklamasının devamında Hegseth, böyle bir saldırıyı sadece ABD'nin yönetebileceğinin altını çizdi.

Hegseth ,"Ancak, yıkıcı güce sahip İsrail Savunma Kuvvetleri de eklendiğinde, bu birleşim radikal İslamcı İranlı düşmanlarımız için tam bir yıkım anlamına geliyor" diye ekldi.

Savunma Bakanı, "Onlar mahvoldu ve bunun farkındalar. Ya da en azından, çok yakında bunun farkına varacaklar. Biz daha yeni başladık." dedi.

Hegseth açıklamasının devamında "Bir haftadan az bir süre içinde, dünyanın en güçlü iki hava kuvveti İran hava sahasını tamamen kontrol altına alacak. Bu hiçbir zaman adil bir savaş olmayacaktı ve adil bir savaş da değil. Onlar yerdeyken biz onlara yumruk atıyoruz. Daha büyük dalgalar geliyor, biz daha yeni başlıyoruz." diye konuştu.

ABD'nin kullandığı silahlara da değinen Hegseth, "ABD sınırsız miktarda ağır sığıınak delici bombalar kullanacak. İran'ın üst düzey liderleri öldü. Halefi seçebilecek olan sözde yönetim konseyi öldü, kayboldu veya sığınaklarda. Üst düzey generaller, orta düzey subaylar ve erler iletişim kuramıyor ve konuşamıyor" dedi.

Hegseth, "Trump'a suikast girişiminde bulunan birimin lideri yakalanarak öldürüldü. İran Trump'ı öldürmeye çalıştı, ama son gülen Trump oldu." diye ekledi.

Açıklamasının sonun ABD Bakanı "Dört gün geçti, savaşmaya daha yeni başladık" sözleriyle İran'a meydan okudu.