ABD'nin San Diego kentindeki camide 3 kişiyi katleden 18 yaşındaki Caleb Vasquez ile 17 yaşındaki suç ortağı Cain Clark'ın saldırılarını canlı yayında kaydettikleri ortaya çıktı.

Camideki katliamlarını kaydeden iki gencin etrafa kurşun yağdırdığı anlar internette yayınlandı. İkili, ellerinde av tüfeği ve üstlerinde hücum yeleği ile caminin içine koştuğu görüldü.

Hücum yelekleri üzerinde aşırı sağcı, sadist neo-nazi gruplarına ait semboller bulunduğu görüldü. İkilinin camiyi yakmak için kullanmayı planladığı benzin bidonunda da SS sembolü görüldü.

Camideki insanların kapıları kitlemesi ardından ateş edecek insan bulamayan ikili bir süre sonra araçlarına binerek kaçtı.

ARAÇTA İNTİHAR ETTİLER

Saldırı sonrası yayınlanan görüntüler, saldırganların işledikleri suçlar sonrası yaşadığı paniği gözler önüne serdi.

Beyaz bir BMW ile olay yerinden kaçan iki genç teröristin durakladıkları sırada araç kamerasıyla kaydettikleri sessiz videoda intiharlarını kaydettiler.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde yolcu koltuğundaki Vasquez yanındaki Clark'ın tüfeğinin namlusunu tutarak birkaç kez kendi alnına doğru bastırıyor.

Korkunç kaydın son bölümünde ise direksiyondaki Clark tabancasını çekerek Vasquez'in kafasına iki el ateş ediyor ve hemen ardından silahı kendisine doğrultarak intihar ediyor.

FBI, emniyet kaynaklarının aktardığına göre internette yayınlanan ve camiye düzenlenen saldırı anını da içeren bu canlı yayın videosu üzerinde kapsamlı bir inceleme yürütüyor.