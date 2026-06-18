Amerikan Otomobil Birliği’ne göre, perşembe günü ülke genelinde normal kurşunsuz benzinin ortalama fiyatı 3,999 dolara geriledi. ABD ile İran arasında savaşı durduracak geçici anlaşmanın imzalanması sonrası ülke genelinde akaryakıt fiyatlarında gevşeme yaşandığı aktarıldı. Küresel ham petrol fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle, pompa fiyatları Mayıs ayında ulaştığı galon başına 4,50 doların üzerindeki zirveden geriledi. Rekor düzeyde ABD ihracatı, Çin’deki talepte beklenenden daha keskin yavaşlama ve boğazdan geçen sevkiyatların istikrarlı biçimde devam etmesi gibi faktörlerin birleşimi sonucu petrol fiyatları baskı altına girerek varil başına 80 doların altına kadar geriledi.

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