Temsilciler Meclisi'nin ilgili komitesi tarafından açıklanan 389 sayfalık yasa tasarısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu yasa tasarıyla, 2017'de yürürlüğe giren ve bu yıl sona erecek bazı vergi indirimlerinin süresinin uzatılması planlanıyor.

Tasarıyla eyalet ve yerel vergiler için geçerli olan mevcut vergi indirimi tavanının 10 bin dolardan 30 bin dolara çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin 2028'e kaldırılması planlanıyor.

Aynı zamanda tasarıda çocuklar ve yaşlılara yönelik vergi avantajları da yer alıyor.

Harcama kesintilerini de içeren tasarıyla elektrikli araçlara ve temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, yasa tasarısını gelecek haftanın sonuna kadar geçirmeyi ve 4 Temmuz'a kadar ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunmayı hedefliyor.