ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kendisine yönelik, "kızlardan haberi vardı" iddiasına ilişkin "hiçbir şey bilmediğini" savundu.

Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere başkent Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Epstein'in gazeteci Michael Wolff'a 2019'da gönderdiği bir e-postada Trump'a ilişkin, "kızlardan haberi vardı" derken, Epstein'in neyi kastettiği sorulduğunda Trump, "Bu konuda hiç bir şey bilmiyorum. Asıl mesele, tüm zamanını Bill Clinton ve Larry Summers'la geçirmesinin ne anlama geldiği?" şeklinde yanıtladı.

Trump, Epstein ile ilişkilerinin "uzun yıllar boyunca çok kötü" olduğunu dile getirerek, "Fakat aynı zamanda başkan olmamın gücünü gördü. Bu yüzden kendine notlar yazdırdı. Hadi canım. Bill Clinton hakkında ne bildiğini öğrenmelisiniz. JP Morgan Chase de dahil tanıdığı tüm o insanlar hakkında." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 12 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Trump'ın, Epstein ile ilişkisine dair yazışmaları gündeme taşıyan Demokratların iddiasını reddetmişti.

Trump'ın, Epstein'in kurbanlarından biri hakkında bilgi sahibi olduğu iddiasını yayımlayan Demokratların tek amacının "siyasi puan toplamak" olduğunu savunan Leavitt, demokratları "sahte bir hikaye yaratmak için liberal medyayı" kullanmakla suçlamıştı.

Trump, dün ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Epstein ile eski başkanlardan Bill Clinton ve diğer bazı önemli kişi ve kurumlar arasındaki ilişkilerin araştırılması talimatı verdiğini belirtmişti.

Epstein soruşturmasına ilişkin 20 bin sayfalık ek belge paylaşıldı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Epstein soruşturmasına ilişkin 20 bin sayfalık ek belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

Belgeler arasında, Epstein'ın, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, gazeteci Michael Wolff, Prens Andrew ile Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a gönderdiği e-postalar da bulunuyor.

Söz konusu e-postaların Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne adı verilmeyen bir kişi tarafından ulaştırıldığı ve Epstein mağdurlarının isimlerinin gizlendiği kaydedildi.

Epstein, 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, "Şunu fark etmeni istiyorum, hiç havlamayan o köpek Trump... (Mağdur) Onunla birlikte evimde saatler geçirdi." dedi.

Wolff'a gönderdiği 2019 tarihli bir e-postada ise Epstein, Trump'a ilişkin, "Tabii ki kızlardan haberi vardı çünkü Ghislaine'den durmasını istemişti." ifadelerini kullandı.

Epstein'in eski New York Times (NYT) gazetesi çalışanı Landon Thomas Jr. ile 2015'te yaptığı yazışmada, Thomas'ın "insanların kendisine gelip Epstein ile Trump hakkında çarpıcı bilgilere sahip olduğunu sandıklarını" belirtmesinin üzerine Epstein'ın şunları kaydettiği ileri sürüldü:

"Genç kadınlar havuzda yüzdüğü esnada Donald'ın kapıdan geçerken burnunu cama çarparak nasıl iz bıraktığını evdeki hizmetçilere sorsunlar. O kadar dalgındı ki doğrudan kapıya çarptı."

-Epstein'ın Rus yetkililere Trump hakkında bilgi verdiği iddiası

E-postalar, Epstein'ın, başkanlık görevine geldikten sonra Trump'ın politikaları hakkında konuştuğu, yabancılardan oluşan geniş bir ağa sahip olduğunu gösterdi.

Mesajlarda Epstein'ın, 2017'de hayatını kaybeden Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ile Trump üzerine konuştuğu görüldü.

Epstein, Churkin'le yaptığı görüşmeye ilişkin bir e-postasında, "Churkin harikaydı. Trump'ı, yaptığımız konuşmalardan sonra anladı." ifadesini kullandı.

E-postalar, "Prens Andrew iddialarını" yeniden gündeme taşıdı

Pedofili suçlamaları nedeniyle kraliyet unvanları elinden alınmadan önce Prens Andrew olarak anılan Andrew Mountbatten-Windsor'un da ismi bu hafta yayımlanan Epstein belgelerinde geçti.

Mart 2011'e ait e-postalara göre, Mountbatten-Windsor, kendisine yöneltilen iddialar üzerine Epstein ve Maxwell'e, "Artık buna daha fazla dayanamayacağım." ifadelerini içeren bir mesaj attı.

Mountbatten-Windsor, Epstein'a gönderdiği başka bir e-postada da, "Lütfen her açıklamada veya yasal mektupta bu iddialarla hiçbir bağlantım olmadığının ve hem geçmişte hem de şimdi bu iddialar hakkında hiçbir şey bilmediğimin açıkça belirtilmesini sağlayın." ifadelerini kullandı.

2011 yılına ait bir başka e-postası ise, Mountbatten-Windsor'un mağdurlardan Virginia Giuffre'nin beline sarılmış halde görüldüğü fotoğrafın gerçekliğini doğrular nitelikte.

Söz konusu e-postada Epstein, "Evet, Giuffre uçağıma bindi ve evet, Andrew ile fotoğrafı çekildi, tıpkı birçok çalışanımın yaptığı gibi." ifadelerine yer verdi.

- Çocuk ayakkabılarına takip cihazı fikri

Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) önde gelen iş insanı Sultan Ahmed bin Sulayem'in Epstein'a 2011'de gönderdiği e-postada, "çocukların ayakkabılarına gizlenebilecek GPS takip cihazının yerleştirilebileceğini" yazdığı, Epstein'in ise "Teşekkürler, harika fikir, arkadaşını çok beğendim." şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.