Çalışma Bakanlığı Çalışma İstatistikleri Bürosu, Perşembe günü yaptığı açıklamada, tüketici fiyat endeksinin Şubat ayında yüzde 0,2 artmasının ardından geçen ay yüzde 0,1 düştüğünü söyledi .

Düşüşün muhtemelen enerji maliyetlerindeki düşüşü ve yılbaşındaki fiyat artışlarının etkisinin azalmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Mart ayına kadar olan 12 ayda, CPI Şubat ayındaki yüzde 2,8'lik artışın ardından yüzde 2,4 arttı . Reuters tarafından ankete katılan ekonomistler, CPI'nin yüzde 0,1 artacağını ve yıllık bazda yüzde 2,6 tırmanacağını tahmin etmişti.

Değişken gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda, CPI Şubat ayında yüzde 0,2 yükseldikten sonra Mart ayında yüzde 0,1 arttı . Sözde çekirdek CPI enflasyonu Şubat ayında yüzde 3,1 yükseldikten sonra Mart ayında yıllık bazda yüzde 2,8 arttı .

Mart ayı verileri muhtemelen Trump'ın Çin mallarına yüzde 20 gümrük vergisi ve çelik ile alüminyuma vergi gibi ithalat vergileri içeren ilk dalgasının yalnızca küçük bir kısmını yansıtıyordu.

Trump Çarşamba günü, yüksek yeni vergilerin yürürlüğe girmesi ve finans piyasalarını çalkantıya sürüklemesinin ardından, ticaret ortaklarına yönelik hedefli tarifeleri 24 saatten kısa bir süre içinde 90 gün süreyle durdurduğunu söyledi.

Ancak Trump, Pekin'in ABD mallarına yüzde 84'lük bir tarifeyle karşılık vermesinin ardından Çin mallarına uygulanan vergileri yüzde 104'ten yüzde 125'e çıkardı. Avrupa Birliği, ABD tarifelerine karşı ilk karşı önlemlerini durdurdu , ancak blok Trump'ın açıklamasında belirtilmedi.

ABD ithalatının neredeyse tamamına uygulanan yüzde 10'luk genel vergi yürürlükte kalmaya devam ediyor. Trump'ın, vaat ettiği vergi kesintilerini telafi etmek ve uzun süredir gerileyen ABD sanayi tabanını canlandırmak için bir gelir elde etme aracı olarak gördüğü tarifeler, önümüzdeki 12 ayda bir resesyon olasılığını artırdı.

Capital Economics, enflasyonun Federal Rezerv'in yüzde 2 hedefinin iki katı olan yaklaşık %4'te zirve yapacağını tahmin etti. Çarşamba günü yayınlanan ABD merkez bankasının 18-19 Mart toplantısının tutanakları, politika yapıcıların ekonominin aynı anda daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme riskleriyle karşı karşıya olduğu konusunda neredeyse oybirliği içinde olduğunu gösterdi.

"Katılımcıların, bu yıl enflasyonun daha yüksek tarifelerin etkisiyle artacağını düşündükleri" ve "temas kurdukları kişilerin, muhtemelen artan tarifeleri bekleyerek maliyetlerde artışlar bildirdikleri" belirtildi.

Finans piyasaları, Fed'in Ocak ayında yetkililere Beyaz Saray'ın politikalarının ekonomik etkisini değerlendirmeleri için zaman tanımak amacıyla gevşeme döngüsünü durdurduktan sonra Haziran ayında faiz oranlarını düşürmeye devam etmesini bekliyor. Fed'in politika faizi şu anda yüzde 4,25- yüzde 4,50 aralığında.

Daha yüksek mal fiyatlarının hizmetlere sıçraması beklenmiyordu çünkü yumuşayan işgücü piyasası ücret artışlarını kısıtlıyor. Ancak mal enflasyonunun beklenen hizmet enflasyonunu telafi ettiği görüldü.