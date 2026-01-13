Piyasaların merakla beklediği kritik enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7 olurken, aylık bazda yüzde 0,3 oldu.
Önceki ay yıllık bazda yüzde 2,7 iken, aylık bazda yüzde 0,3 olmuştu.
Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,6 olurken, aylık bazda yüzde 0,2 oldu.
PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?
Piyasaları merakla beklediği ABD enflasyon rakamları sonrası piyasalarda sert hareketlenmeler görüldü.
Ons altın kritik veri öncesinde 4 bin 601 dolar civarında bulunuyordu. Veriden sonra dolar 4 bin 613 oldu.
Ons gümüş veriden önce 86,77 dolar düzeyindeydi. Veriden sonra 87,85 dolar oldu
Dolar endeksi kritik veri öncesinde 99,06 puanda bulunuyordu. Veriden sonra 98,91 puan oldu.
Euro/TL veri öncesinde 50,31 seviyesinde bulunuyordu. Veriden sonra 50, 39 seviyesine hareketleniyor.