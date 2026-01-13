Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de Aralık ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7 olurken, aylık bazda yüzde 0,3 oldu. Enflasyon rakamları sonrası altın ve gümüş fiyatları rekor tazeledi.

Önceki ay yıllık bazda yüzde 2,7 iken, aylık bazda yüzde 0,3 olmuştu.

Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,6 olurken, aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

Barınma maliyetleri, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,4 artarak tüm kalemlerdeki aylık artışta etkili başlıca faktör oldu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 3,2 yükseldi.

Aynı dönemde gıda fiyatları aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 3,1 arttı. Enerji maliyetleri ise aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,3 artış kaydetti.

PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?

Piyasaları merakla beklediği ABD enflasyon rakamları sonrası piyasalarda sert hareketlenmeler görüldü.

Ons altın kritik veri öncesinde 4 bin 601 dolar civarında bulunuyordu. Veriden sonra dolar 4 bin 635 oldu.

Ons gümüş veriden önce 86,77 dolar düzeyindeydi. Veriden sonra 88,19 dolar oldu.

Dolar endeksi kritik veri öncesinde 99,06 puanda bulunuyordu. Veriden sonra 98,91 puan oldu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.