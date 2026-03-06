ABD’de Jeffrey Epstein davasına dair "hiç yayınlanmamış" veya "yok edilmiş" olduğu düşünülen bazı kritik dosyaların yeniden ortaya çıkabileceği iddiası, Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı koridorlarını hareketlendirdi. Daily Mail’in ulaştığı kaynaklara göre, bu belgelerin içeriği sadece geçmişi değil, mevcut siyasi aktörlerin geleceğini de doğrudan tehdit ediyor.

Amerikan yargı tarihinin en büyük skandallarından biri olan Epstein davası, kapandığı sanılan yerden yeniden patlak verdi. İngiliz Daily Mail gazetesinin manşete taşıdığı iddiaya göre; Epstein’in özel adası ve New York’taki malikanesinde ele geçirilen ancak kamuoyundan gizlenen bazı dijital veriler ve el yazması notlar, yeni bir hukuk fırtınasını tetikleyebilir.

ADALET BAKANLIĞI’NDA 'KAYIP ARŞİV' SORGUSU

Haberde yer alan bilgilere göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından el konulan materyallerin bir kısmının "prosedür gereği" tasnif dışı bırakıldığı öne sürülmüştü. Ancak son dönemde sızan bilgiler, bu dosyaların aslında Trump yönetimi içerisindeki bazı isimleri veya yakın çevresini zor durumda bırakabilecek hassas içeriklere sahip olduğunu iddia ediyor. Adalet Bakanlığı yetkililerinin bu belgelerin akıbeti hakkında neden sessiz kaldığı ise merak konusu.

EPSTEIN ARŞİVİ ŞANTAJ ŞANTAJ OLARAK KULLANILIYOR İDDİASI

Epstein arşivinin bir "şantaj ağı" olarak kullanıldığı teorileri, belgelerin yeniden gündeme gelmesiyle güçlendi. Dosyaların kimlerin elinde olduğu ve neden tam da bu dönemde servis edildiği tartışılıyor. Siyasi analistler, bu hamlenin mevcut yönetim üzerindeki "siyasi egemenlik" kurma çabası olabileceğini, belgelerin sızdırılmasının Washington’daki güç dengelerini kökten sarsabileceğini belirtiyor.

DOKUNULMAZLIK ZIRHI DELİNEBİLİR Mİ?

Epstein ile geçmişte temas kuran birçok ismin yargı önünde "dokunulmazlık" veya "bilgi eksikliği" zırhına büründüğü biliniyor. Ancak Daily Mail’in işaret ettiği bu yeni "kayıp halkalar", söz konusu isimlerin hukuki savunmalarını çökertebilir. Belgelerin içeriğinde yer alan uçuş kayıtları ve gizli kamera çekimleri hakkında yapılacak bir resmi açıklama, Amerikan siyasetinde taşları yerinden oynatacak bir "etik deprem" yaratmaya aday.