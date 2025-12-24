American Airlines’ta görev yapan bir kaptan pilotun paylaştığı maaş bordrosu, pilot maaşlarındaki ülkeler arası farkı bir kez daha gündeme getirdi. Bordroya göre kaptan pilotun aylık maaşı 70 bin dolar olurken, bu tutar güncel kurla yaklaşık 3 milyon TL’ye denk geliyor.

İKİ HAFTALIK MAAŞ 35 BİN DOLAR, SAATLİK 361 DOLAR

Paylaşımda pilotun iki haftalık maaşının 35 bin dolar, saatlik uçuş ücretinin ise 361 dolar olduğu görülüyor.

Türkiye’de ise havayolu şirketlerine ve kıdeme göre değişmekle birlikte kaptan pilot maaşları aylık ortalama 200 bin TL ile 350 bin TL arasında değişiyor.

ABD’deki kazanç ile Türkiye’deki pilot maaşları arasındaki fark, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Kullanıcılar, "Ayda 70 bin Amerika için de çok iyi!", "Dehşet iyi" yorumları yaptı.