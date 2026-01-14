ABD Darphanesi (U.S. Mint), gümüş ürünlerin tamamının satışını askıya aldı.

ABD’nin resmi darphanesi tarafından yapılan açıklamada, gümüş fiyatlarındaki hızlı hareketler nedeniyle ürünlerin sağlıklı şekilde fiyatlandırılamadığı belirtildi. Bu nedenle gümüş numismatik ürünlerin, fiyatlar güncellenene kadar geçici olarak satıştan çekildiği bildirildi.

Açıklamada, metal maliyetlerindeki artış doğrultusunda tüm numismatik ürünlerde fiyat güncellemelerinin değerlendirildiği, özellikle gümüş fiyatlarındaki hızlı hareketlerin bu kararda etkili olduğu ifade edildi. Fiyatlar güncellenene kadar bazı ürünlerin ABD Darphanesi’nin satış kanallarında yer almayacağı bildirildi.

Piyasa uzmanları, ABD Darphanesi’nin spekülatif işlemler yapmadığını ve doğrudan fiziksel gümüş tedarik ettiğini hatırlatarak, satışların askıya alınmasının fiziki gümüş talebinin arttığına ve arz tarafında baskı oluştuğuna işaret ettiğini değerlendiriyor. Uzmanlara göre bu tür adımlar, geçmişte gümüş piyasasında yaşanan arz sıkışmalarının ilk sinyalleri arasında yer aldı.

Fiyat güncellemelerinin tamamlanmasının ardından müşterilere yeniden bilgi verileceği belirtilirken, en güncel ürün fiyatları ve stok durumunun ABD Darphanesi’nin ürün takvimi üzerinden takip edilebileceği kaydedildi.

GÜMÜŞ FİYATINDA SON DURUM

Gümüşün onsu 91,184 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde hareketleniyor. Öte yandan 100 dolar senaryosunun hızla gerçekleşeceğine yönelik endişeler de bulunuyor. Yurt içinde ise gram gümüş 126,49 TL ile tarihin en yüksek seviyesinde.