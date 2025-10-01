ABD’de Kongre ile Beyaz Saray’ın bütçe krizini çözememesi sonucu federal hükümetin kapanması, küresel piyasalarda güvenli liman talebini artırdı. Altın fiyatları bu gelişmelerin etkisiyle tarihi seviyelere yükseldi. Ons altın gece saatlerinde 3.875 dolara çıkarak rekor kırarken, şu sıralar 3.860 dolar civarında işlem görüyor. Türkiye’de gram altın ise 5.161 TL’den alıcı buluyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİK GÜVENLİ LİMANA YÖNELTTİ

Hükümetin kapanmasıyla yüz binlerce federal çalışanın zorunlu izne çıkarılması ve birçok kamu hizmetinin aksaması, ABD ekonomisinin seyrine ilişkin kaygıları artırdı. Ekonomistler, uzun süren bir çıkmazın piyasaları daha da baskılayabileceğini belirtiyor. Bu tablo, yatırımcıların altına yönelmesine yol açtı.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DE ETKİLİ OLDU

Altındaki yükselişte yalnızca siyasi belirsizlik değil, aynı zamanda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler de etkili oldu. Fed’in önümüzdeki aylarda faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin güçlenmesi, altının cazibesini artırarak rekor seviyelerin görülmesini sağladı.

DOLAR ZAYIFLADI

Dolar endeksi yatırımcıların güvenli liman altına yönelmesiyle birlikte 97,83 seviyesinden 97,73'e düştü.

GRAM ALTINDA DA YENİ ZİRVE

Serbest piyasada ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle gram altın 5.179 lira ile rekor seviyesinden 5.161 TL’ye düştü. Analistler, hem küresel belirsizliklerin hem de Fed adımlarına yönelik beklentilerin altın fiyatlarında oynaklığı artıracağını vurguluyor.

ABD'DE HÜKÜMET KAPANDI: YÜZ BİNLERCE ÇALIŞANA ZORUNLU İZİN

Kongre ile Beyaz Saray’ın bütçe anlaşmasına varamaması sonucu ABD’de federal hükümet resmen kapandı. Yaklaşık 750 bin çalışanın zorunlu izne çıkarılacağı belirtilirken, birçok kamu hizmeti durduruldu. Temel hizmetler devam edecek olsa da ekonomistler uzun süren bir çıkmazın yerel ekonomileri sarsabileceği uyarısında bulunuyor.