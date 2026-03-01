Orta Doğu’daki suikast dalgası Amerika kıtasını alarma geçirdi! FBI, İran destekli terör hücrelerinin ve "yalnız kurt" sempatizanlarının ABD içinde harekete geçme ihtimaline karşı terörle mücadele birimlerini en üst seviyeye çıkardı. Eski FBI yetkilileri, özellikle sınır güvenliği açıklarından sızmış olabilecek yapılar konusunda uyarırken; büyük şehirlerde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

"HAREKETE GEÇMEK İÇİN EN RİSKLİ AN"

Eski FBI Direktör Yardımcısı Chris Swecker, Fox News’a verdiği özel demeçte durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi:

"Eğer bir Hizbullah veya Hamas hücresi Amerika Birleşik Devletleri içinde şiddet eylemi gerçekleştirecekse, o an tam olarak şu andır. Bu örgütlerin 1980'lerden beri ABD içinde varlık gösterdiğini biliyoruz. Lider kadrosunun kaybı, bu hücreleri 'intikam' odaklı eylemlere itebilir."

FBI'DAN YÜKSEK TEYAKKUZ TALİMATI

Operasyonun başlamasıyla birlikte FBI Direktörü Kash Patel'in talimatıyla tüm yerel bürolar "yüksek alarm" seviyesine geçirildi. Federal ajanlar şu kritik noktalara odaklanmış durumda:

Siber ve Fiziksel İzleme: İran destekli olduğu bilinen ağların ve radikal grupların dijital ayak izleri ile fiziksel hareketlilikleri saniye saniye takip ediliyor.

Sınır Güvenliği Tartışması: Güvenlik uzmanları, son yıllardaki sınır geçişlerindeki zafiyetlerin, terör hücrelerinin sızmasını kolaylaştırmış olabileceği ve bu durumun şu an en büyük tehdit olduğunu vurguluyor.

Hassas Noktalar: New York, Washington D.C. ve Los Angeles gibi metropollerde kamu binaları, sinagoglar ve diplomatik temsilciliklerin çevresinde ek güvenlik çemberleri oluşturuldu.

OPERASYON "EPIC FURY"

Cumartesi sabahı gerçekleştirilen Tomahawk füzeli saldırıların İran rejimine "ölümcül bir darbe" vurduğu, ancak bu zaferin ABD sokaklarında bir güvenlik açığına yol açmaması için FBI'ın stratejik bir savunma kalkanı kurduğu belirtiliyor. Trump yönetiminin "önce Amerika" politikası gereği, dış operasyonlar sürerken iç güvenliğin "hiç olmadığı kadar sıkı" tutulacağı ifade ediliyor.

Operasyonun ardından ABD genelinde düzenlenen protestolarda çatışma riskinin arttığını bildiriyor. FBI’ın, protesto grupları arasına sızabilecek provokatörlere ve yalnız kurt saldırganlarına karşı yerel polis departmanlarıyla (NYPD, LAPD gibi) koordineli bir şekilde çalıştığı aktarılıyor.