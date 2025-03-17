ABD'nin Güney ve Orta Batı eyaletlerini etkisi altına alan kasırgalar, şiddetli rüzgarlar ve orman yangınları nedeniyle en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin neredeyse yarısını etkisi altına alan felaketlerin etkileri halen sürerken, Pazar günü Pensilvanya'dan Florida'ya kadar uzanan bölgelerde yeni fırtınalar ve olası kasırgalar bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, “Güney ve Orta Batı’daki birçok eyaleti etkileyen şiddetli kasırgaları ve fırtınaları yakından takip ediyoruz. 36 masum insanımız hayatını kaybetti, daha birçok kişi büyük zarar gördü. Arkansas’a Ulusal Muhafızlar sevk edildi. Yönetimimiz, eyalet ve yerel yetkililere zarar gören yerele halkın toparlanması için yardım sağlamaya hazır. Lütfen Melania ve benimle birlikte, bu korkunç fırtınalardan etkilenen herkes için dua edin,” açıklamasını yaptı.

HAVA BİLİMCİLER, KASIRGADAN KAÇTI

Georgia, Mississippi, Arkansas ve Alabama’da ölümcül kasırgalar, Cuma gecesinden itibaren 100 km rüzgar hızını aşarak Cumartesi gecesi ve Pazar sabahına kadar devam etti.

Mississippi ve Alabama’da Ulusal Hava Servisi, nadiren verilen “yüksek risk” uyarısını yaptı. Kasırgalar gece saatlerinde Taylorsville (Mississippi) ve Calera (Alabama) gibi kasabaları vurarak ciddi hasara neden oldu.

Fırtınaların olağanüstü şiddetti sebebiyle, Ulusal Hava Servisi’nin Birmingham ofisindeki hava bilimciler, kasırganın binalarına yaklaşması üzerine sığınaklara inmek zorunda kaldı.

Missouri’de en az 12, Mississippi’de 6, Alabama ve Arkansas’ta ise 3'er kişi hayatını kaybetti. Kansas’ta düşük görüş mesafesi nedeniyle meydana gelen kazalarda en az 8 kişinin ölümüne yol açtı. Teksas’ta da dört kişi aynı nedenle hayatını kaybetti.

ABD ÇAPINDA ACİL DURUM

Oklahoma’da şiddetli rüzgarlarla birleşen yangınlar nedeniyle en az dört kişi öldü. Vali Kevin Stitt, Cumartesi günü 12 bölgede acil durum ilan etti.

Pazar gecesi Florida ve Kuzey Carolina’da kasırga uyarıları devam ederken, Virginia’nın güneyi ve Kuzey Carolina’nın bazı bölgelerinde fırtına izleme uyarıları yapıldı.

Gün boyunca yaklaşık 38 milyon insan şiddet fırtınaların etkisi altında kaldı. Cuma gününden bu yana Orta Batı’dan Güneydoğu’ya kadar onlarca kasırga rapor edildi.

Meteorologlar, bu fırtınaların geçmişteki büyük kasırga felaketlerinden nasıl farklılaştığını anlamak için olayları incelemeye devam ediyor.