ABC’nin sevilen talk show sunucusu Jimmy Kimmel, yaptığı monolog sonrası hem siyasi hem de medya çevrelerinde yoğun eleştirilere maruz kaldı. FCC Başkanı Brendan Carr, Kimmel’in sözlerini “kamu yararına aykırı” bularak kanalı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. Ancak sendikalar ve FCC’nin Demokrat üyesi Anna Gomez, bunun ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu savundu.

KIMMLE'IN YERİNE ÖZEL BİR ANMA PROGRAMI

Carr, Disney’e “en azından bir özür” çağrısında bulunurken, Nexstar Media ve Sinclair gibi büyük yayıncı gruplar Kimmel’in programını yayından kaldırma kararı aldı. Nexstar, sözlerin “hassas bir dönemde incitici” olduğunu belirtirken, Sinclair Kimmel’in yerine özel bir anma programı yayınlayacağını duyurdu.

Writers Guild of America (WGA) ve Sag-Aftra sendikaları, kararı ABD Anayasası’na aykırı bir sansür olarak değerlendirdi. “Hükümette bu kurucu ilkeyi unutanlar utansın” diyen WGA, ifade özgürlüğünün tehdit altında olduğunu vurguladı.

Kimmel’in işten çıkarılmadığı, ancak yeniden ekrana dönmeden önce yöneticilerle görüşeceği bildirildi. Bu gelişme, CBS’nin Stephen Colbert’in programını sonlandırma kararıyla birlikte ABD’de geleneksel talk show’ların geleceğine dair tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Programın iptalini öğrenen bazı izleyiciler stüdyo önünde protesto gösterisi düzenlerken, “özgür ifade hakkının ihlal edildiği” yorumları öne çıktı.

KIMMEL NE SÖYLEMİŞTİ?

Kimmel, hafta başında yaptığı monologda, Kirk’ün öldürülmesinin ardından muhafazakâr çevrelerin olaya tepkisini eleştirerek, "MAGA çetesi, Charlie Kirk’ü öldüren bu genci kendilerinden biri dışında bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyor ve bundan siyasi çıkar elde etmeye uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

Yorumlar büyük tepki çekerken, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr, Kimmel’ın askıya alınması çağrısında bulundu.