Amerika Birleşik Devletleri, 28 Mart 2026 Cumartesi gününe son yılların en büyük siyasi depremiyle uyandı. Trump yönetiminin ikinci döneminde izlediği sert iç ve dış politika, halkın sabrını taşırdı. "Indivisible" hareketinin koordinatörlüğünde ülke genelinde eş zamanlı olarak başlayan “No Kings Day” protestoları, katılımcı sayısı bakımından tüm zamanların rekorunu kırdı.

"DİKTATÖRLÜĞE HAYIR!"

New York’un kalbi Manhattan’da on binlerce kişi Fifth Avenue’yu trafiğe kapatırken; Washington D.C., Los Angeles, Chicago ve Minneapolis’te hayat durma noktasına geldi.

Sadece metropoller değil, muhafazakâr kaleler olarak bilinen kasabalarda dahi on binlerce kişi; ellerinde “No Kings!” (Kral Yok), “No Dictator!” (Diktatöre Hayır) ve “Trump Go Away!” (Trump Git!) pankartlarıyla yürüdü.

Göstericiler, Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in dev kuklalarını taşıyarak Beyaz Saray’ın yetki sınırlarını aşmasına tepki gösterdi.

“No Kings Day” protestolarına Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu, yapımcı ve yönetmen Robert De Niro'da katıldı.

"TARİHİ BİR PATLAMA"

Uluslararası haber ajanslarına göre, bugünkü eylemleri "tarihi bir patlama" haline getiren dört temel neden var:

İran Operasyonu: 28 Şubat’ta başlayan askeri müdahalenin ucu açık bir savaşa dönüşme endişesi.

Enerji ve Gıda Krizi: Savaşın tetiklediği benzin fiyatları ve tırmanan enflasyonun orta sınıfı vurması.

Otoriterleşme: Trump’ın kurumları devre dışı bırakan "tek adam" kararnamelerine duyulan öfke.

Göçmenlik Operasyonları: Sınır hattı ve iç bölgelerdeki sert müdahalelerin yarattığı insani tepki.

9 MİLYON KİŞİ MEYDANLARDA

Bugünkü eylemler, hareketin önceki başarılarını gölgede bıraktı. Organizatörler, 3.100’den fazla etkinlikte katılımın akşam saatlerinde 9 milyon kişiyi aştığını tahmin ediyor.

Sosyal medyada #NoKingsDay etiketi dünya gündeminin zirvesine otururken, bazı noktalarda polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve yer yer arbedeler yaşandığı bildirildi.

Trump yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Washington D.C.’de Pennsylvania Avenue tamamen kapatılmış durumda.

Başkan Yardımcısı Vance’in sabah saatlerinde yaptığı "İran’dan yakında çıkacağız" açıklaması sokaktaki öfkeyi dindirmeye yetmedi; aksine göstericiler bu çıkışı "halkı yatıştırma çabası" olarak nitelendirerek eylemlerine devam etme kararı aldı.