ABD Ulaştırma Bakanı, hükümetin önümüzdeki hafta da kapalı kalması halinde ülkenin bazı bölgelerinde hava sahasını geçici olarak kapatmak zorunda kalabileceklerini açıkladı. Bunun gerekçesi olarak ise yeterli sayıda hava trafik kontrolörünün görevde bulunmaması gösterildi.

Savunma Bakanı Sean Duffy de duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Duffy, hükümetin kapanmasının devam etmesi halinde hava güvenliği açısından ciddi riskler oluşabileceğine dikkat çekti. Özellikle yoğun hava trafiği olan bölgelerde kontrolsüzlük yaşanmasının büyük bir tehlike arz ettiğini belirtti.

KRİZİN ETKİSİ RADARLARA DA YANSIDI

Krizin etkisi hava radarlarına da yansıdı. Binlerce uçağın ABD hava sahasında tur attığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu. Kontrol eksikliği nedeniyle hava trafiğinde ciddi bir yığılma yaşandığı bildirildi.

Cuma günü itibarıyla hava trafik kontrolörlerinin yüzde 80’i işe gitmedi. 13 binden fazla çalışanın maaş almadan görev yapmaya çalıştığı öğrenildi. Bu durumun sürdürülebilir olmadığı vurgulanıyor.

1 EKİM'DEN BU YANA KAPALI

ABD federal hükümeti, 1 Ekim’den bu yana kapalı durumda. Nedeni ise Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması. Yeni mali yıl başlamadan geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçmemesi, hükümetin harcama yetkisini kaybetmesine neden oldu.

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa, aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Ancak geçici bütçe de kabul edilmediği için federal hükümet temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini askıya almış durumda.

Bu süreçte ordudan istihbarat servislerine, havaalanlarından hapishanelere kadar bazı alanlarda görevli personel çalışmaya devam ediyor. Ancak bu çalışanlar bu dönemlere ait maaşlarını genelde yeni bir bütçe onaylandığında alabiliyor.



