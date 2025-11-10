ABD Başkanı Donald Trump paylaşımında, “Tüm hava trafik kontrolörleri derhal işine dönmelidir. Bunu yapmayanların maaşlarından ciddi kesinti yapılacak” ifadesini kullandı.

GERÇEK VATANSEVERLER VURGUSU

Trump, hükümetin kısmen kapalı olduğu dönemde çalışmaya devam eden hava trafik kontrolörlerini “büyük vatanseverler” olarak nitelendirdi. Bu çalışanlara kişi başı 10 bin dolar ikramiye verilmesini tavsiye edeceğini belirtti.

Ancak Trump, görevine dönmeyen çalışanlara yönelik sert bir dille eleştirilerde bulundu. Bu kişilerin “şikayet etmekten ve izin almaktan başka bir şey yapmadığını” söyleyen Trump, “Bu durum sicilinizde olumsuz bir not olarak kalacak” dedi.

"TAZMİNATSIZ AYRILABİLİRSİNİZ"

Trump açıklamasında, “Görevden ayrılmak istiyorsanız, bunu hiçbir ödeme veya tazminat almadan yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Başkan, işe dönmeyenlerin yerlerinin kısa sürede doldurulacağını belirterek, “Yerlerine, sipariş sürecinde olan son teknoloji sistemlerle daha verimli çalışacak gerçek vatanseverler alınacaktır” dedi.