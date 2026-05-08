ABD'nin Tennessee eyaletinde Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyalet meclisi Perşembe günü oylamaya giderek yeni seçim haritalarını onayladı. Bu oylama, meclisi savaş alanına çevirdi.

Oylama haritalarına göre seçilen ve görev alan, muhalefet parti olan demokrat milletvekillerinin bu öneriyle halkın seçimiyle oturdukları koltukları kaybedecek olması, geniş protestoları ateşledi.

Siyahi çoğunluğun bulunduğu bölgelerin haritadan silinerek Cumhuriyetçi bölgelerine bağlanacak olması, siyahi milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Mecliste arbede çıktı.

Karar ABD Yüksek Mahkemesi’nin Oy Verme Hakları Yasası’nın önemli bir bölümünü işlevsiz bırakmasından sadece bir hafta sonra geldi.

MECLİS SAVAŞ ALANI

Eyalet meclisindeki oylama büyük tartışmalar ve protestolar eşliğinde gerçekleşti. Cumhuriyetçiler bu adımı eyaletin muhafazakar değerlerini yansıtma çabası olduğunu söyledi.

Ancak öfkeli Demokratlar bu durumu seçimleri kendi lehlerine kurgulama girişimi olarak nitelendirdi. Demokrat vekiller masalara çıktı, protestocularla ayağa kalkarak kürsüye yürüdü.

Bir Demokrat milletvekili, asma kat üzerinde Cumhuriyetçi vekilin üzerine atlayınca polis devreye girdi. Bazı Demokrat vekiller uzaklaştırıldı.

Bir Demokrat eyalet senatörünün masaya çıkıp bir protesto bayrağı açması ise ayrı bir krize dönüştü. Meclis polisi başçavuşu ve masanın üzerindeki senatör, bağıra çağıra bayrağı çekiştirmeye başladı.

Protestolar, polis güçlerinin müdahalesiyle dağıtılsa da kaos meclis içersinde devam etti. Demokrat siyasetçiler dışarı çıkmayı reddetti.

Ancak bu tepkiler yeterli olmadı. Tennessee artık tamamen Cumhuriyetçi hakimiyetindeki bir seçim haritasıyla temsil edilecek.

DEMOKRATLAR HAKLI MI?

Yeni düzenleme Memphis şehrini kapsayan dokuzuncu seçim bölgesini üç parçaya ayırıyor. Her yeni bölge şehrin siyah seçmenlerinin neredeyse tam olarak üçte birini barındırıyor.

Eskiden eyaletin güneybatı köşesinde bir alanı kapsayan bu bölge artık parçalanmış durumda. Yeni haritada üç ayrı bölge Memphis’in yoğun merkezinden başlayarak dışarı doğru uzanıyor.

Bu bölgelerden ikisi Tennessee Nehri’ni geçerek 200 mil uzaklıktaki Nashville banliyölerine kadar ulaşıyor.

Bu coğrafi müdahale siyah seçmenlerin siyasi gücünü etkili bir şekilde dağıttı. Demokrat temsilciler bu haritayı "siyasi mühendislik ürünü" olarak tanımladı.

Seçmen tabanının bu şekilde bölünmesi demokratik temsil ilkeleri açısından ciddi tartışmaları beraberinde getirdi.