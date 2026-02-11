Son dakika...ABD tarafında Ocak 2026 tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Buna göre, ocak ayında istihdam 130 bin oldu.

Bu rakam, ekonomistlerin 66 bin artış beklentisinin oldukça üzerinde ve Aralık ayındaki aşağı yönlü revize edilen 48 bin rakamından daha yüksek gerçekleşti.

İşsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi. Beklenti yüzde 4,4'tü.

Önceki 2 ayın istihdam verisi 17 bin aşağı yönlü revize edildi. Saatlik kazançlar da beklentilerin üzerinde, yüzde 0,4 artış gösterdi. Ayrıca imalat sektöründeki istihdam da Ocak ayında 5 bin kişilik bir artışla pozitife döndü.

Verinin ardından piyasalarda Fed'in bir sonraki faiz indirimine ilişkin beklentileri de ötelendi. Daha önce Haziran ayında öngörülen 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi Temmuz ayına çekildi.

PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?

Piyasaların ABDF tarafında merakla beklediği ocak ayı istihdam rakamları açıklandı. Gelen istihdam rakamları piyasaları hareketlendirdi.

Dolar endeksi kritik istihdam rakamları öncesinde 96,75 seviyesinde bulunuyordu. Gelen verilerin ardından 97,27 seviyesinde bulunuyor.

Euro/Dolar paritesi kritik veri öncesinde 1,1892 seviyesinde hareketleniyordu. İstihdam rakamlarının ardından 1,1852 seviyelisinde bulunuyor.